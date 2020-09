Japón: atrapan a un diputado mientras miraba videos de cocodrilos en una sesión

Un diputado japonés fue encontrado mirando videos de cocodrilos en plena sesión Crédito: Twitter

29 de septiembre de 2020

Durante una reunión del comité de gabinete de la Cámara de Representantes de Japón, el diputado Takuya Hirai, protagonizó un extraño episodio. El legislador del partido Liberal Democrático fue fotografiado mientras observaba desde su tablet un video de un cocodrilo durante la sesión.

Las imágenes del diputado mirando el video del cocodrilo se volvió viral e indignó a los usuarios de las redes sociales que no podían entender por qué Hirai no prestaba atención a la sesión, que estaba en medio del debate por la edad de jubilación de los fiscales.

A la hora de explicar lo sucedido, Hirai contó que solo estuvo viendo el video durante "aproximadamente uno o dos segundos", aunque después se confirmó que en realidad fueron cinco minutos en total. "El video apareció y comenzó a reproducirse mientras yo escuchaba [la sesión]", se defendió el diputado.

En tanto, el político detalló que al encender su tablet vio un anuncio que mostraba a un cocodrilo y se quedó mirando porque él es un aficionado a los reptiles. "Tomé asiento, encendí mi tableta y había un comercial con un cocodrilo que cruzaba una calle de un campo de golf", comentó.

"Si el video hubiese sido de otra cosa que no fuese un cocodrilo, no creo que hubiera pasado tanto tiempo viéndolo, pero me gustan los cocodrilos", justificó el legislador, que representa al Distrito 1 de la prefectura de Kagawa.

"Pido disculpas. Mis acciones fueron imprudentes", reconoció Hirai después del episodio. Sin embargo, no evitó que la noticia se viralizara y despertara la indignación de los usuarios de las redes sociales.