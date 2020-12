Horóscopo semanal: las predicciones de Jimena La Torre para todos los signos

Jimena La Torre compartió sus predicciones para la última semana del año Crédito: Prensa

Jimena La Torre anticipó qué le sucederá a cada signo del Zodíaco durante la última semana del año. La tarotista y astrólogo publicó en su canal de YouTube las claves para transitar los próximos días.

Aries

La carta de la semana será el Ocho de Copas. Los arianos suelen pensar mucho y trata de lograr equilibrio emocional. La Luna estará transitando signos que no son tan compatibles para ellos. Incluso la Luna llena de año nuevo le dará una sensación de que si no tiene a la familia cerca, se va a desordenar. Con la familia cerca no tendrá esa sensación de que la semana será pesada.

Tauro

Tendrá una linda semana, porque la Luna pasó por su signo y le dejó un halo positivo. La Luna llena en Cáncer es positiva para Tauro. La carta de la semana será el Ocho de Oro. Hará equilibrio con el dinero y buscará la manera de armonizar el trabajo con la vida personal.

Géminis

La semana empieza con la Luna en Géminis y le dará la fuerza y el poder del Ocho de Basto. Es una carta que da equilibrio en lo que se quiere hacer. Toda la actitud positiva que hay dentro se va a poder ordenar y equilibrar. Se van a sentir bien, porque la Luna después estará transitando los dos signos que le siguen y sentirán que ya están feliz.

Cáncer

El año terminará con la Luna llenísima en el signo de Cáncer para que este año de Capriconio que termina lo haga bien con las polaridades que trajo este 2020. Cáncer estará super magnético y festejando con su familia. Lo más importante es con quiénes festejará el año nuevo, porque ellos serán los únicos con los que podrán contar en 2021.

Leo

Ya el primero de enero la Luna va a estar en el signo de Leo y ellos se sentarán a disfrutar del brindis y a que todos lo amen, quieran y respeten. Le darán aplausos por ser personas positivas, exitosas y que comparten su luz con todos.

Virgo

Trabajan hasta el último día de la semana, que será fuerte y de decisiones importantes. Tendrá mucho trabajo y proyectos para el próximo año. El Siete de Oro le asegura que todo lo que están armando a nivel laboral y profesional está bueno, así que sigan por ahí.

Libra

El Diez de Copa representa a la familia que contiene a los librianos. Es el amor de los que los rodean, que son más de los que piensan. Fíjense en toda esa gente que quiere pasar las fiestas con los de Libra. Eso es lo más importante para Libra esta semana.

Escorpio

Son los número uno en el amor. Hay mucha autosatisfacción y estima elevada. Están reticentes a estar con todo el mundo y querrán estar solo con quienes verdaderamente se merecen su amor y cariño. La Luna llena en Cáncer es muy positiva para Escorpio. Terminarán muy bien el año, con mucho festejo, sobre todo el 30 y 31. Después, con la Luna en Leo, harán un balance y se preguntarán si hay cosas necesarias o si es mejor sacárselas de encima.

Sagitario

Unidos y en equipo será más fácil. El Tres de Basto dice que te unas a un equipo ganador, que los proyectos que armes esta semana, que pueden ser para el año que viene van a ser muy positivos, aunque sean para el mes de marzo. Ya organizarán la agenda todo para poder saber.

Capricornio

Son los número uno en todo lo que están haciendo. Empiezan ya los proyectos de enero con todo. Podés comenzar todo, liderar cualquier equipo y comprarte lo que quieras.

Acuario

Es el gran emperador de esta semana. Todo el mundo respeta que llega la nueva era de Acuario. Acuario eligirá en qué empresa va a trabajar. A último momento de la semana se enterarán de alguna noticia que los ubicará en una empresa donde querían estar hace mucho tiempo. Acuario estará brillante.

Piscis

Al estar la Luna en Cáncer, estará muy emocional. El Cinco de Copa traerá recuerdos de personas que no están. Piscis es así, se pone emocional, especial y de no poder sobrellevar las cosas como tendrían que ser, más con los pies sobre la tierra. Esperamos que Piscis pueda sobrellevar este fin de año con emociones positivas, alegrías. No mirando tanto el pasado, sí creyendo en el futuro.