La conmovedora reacción del novio de Sheila, la joven que perdió su cabello en una peluquería, al ver cómo quedó

El caso de Sheila se convirtió en viral luego de que la joven de 14 años compartiera su caso, que generó indignación en las redes sociales. Ahora se supo la conmovedora reacción de su novio.

Todo comenzó cuando la adolescente fue a una peluquería para retocarse el color antes de su fiesta de 15. Todo normal, hasta que aparentemente la profesional que la atendía se distrajo y la dejó más tiempo del debido con el producto colocado. De acuerdo al testimonio de Sheila, estuvo el doble del tiempo recomendado. Por consecuencia de esto, al recibir el enjuague Sheila notó que se le caía el pelo.

Enseguida, la madre la llevó a otro local para que la ayudaran, pero ya era demasiado tarde. La joven quedó totalmente pelada y por el momento debe usar peluca. “No salgan a inventar que Shei tenía alisados hechos, ni nada de formol que jamás utilizó, porque tiene el pelo súper lacio. Todas las que la conocen saben que mi hija cada tanto se hacía bucles porque le encantan, así que nada que ver”, dejó en claro Verónica Rose, la mamá de la joven en Cortá por Lozano (Telefe). Además, en la misma publicación agradeció los consejos que recibió, pero aclaró que seguirían el tratamiento que le indicó la dermatóloga que consultaron.

En una entrevista con Telenoche, dieron detalles de la reacción del novio de la joven al verla con el cabello corto. “Sheila le pidió a la madre que no le abra la puerta porque no quería que vaya. Y él dijo: ‘Yo te voy a amar con pelo o sin pelo’. Al otro día llegó con una caja de bombones, fue a verla y le dijo ‘yo te quiero por lo que sos, no por el pelo que tenés’”.

Luego, Sheila dio detalles del perturbador momento con la peluquera: “Yo iba a esa peluquería desde hacía cuatro meses. Me empezó a poner bien el producto, yo tenía delante de mí un balcón al que, de repente, se le cae la persiana. En ese momento, ella fue a intentar repararla, y me dejó el decolorante en la raíz. En el momento en el que le dije que ya llevaba más de 30 minutos con el decolorante puesto, me dijo que tenía que esperar más mientras ella solucionaba el problema con su persiana”.

“Por el tema de la pandemia, esta peluquera trabaja en la casa y, en el momento que me atendió, yo estaba sola. Después de haber transcurrido dos horas con el decolorante puesto, me lava el pelo y ahí nos dimos cuenta de cómo se estaba cayendo todo”, añadió. Por su parte, la peluquera declaró que nunca había usado este producto, y que a raíz de esto no conocía cuáles eran sus efectos. “Después de eso, me tenía al frente, me veía llorando mientras se me caía todo el pelo y no me decía nada”, concluyó.