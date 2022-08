La curiosa propuesta para no trabajar durante el Mundial de Qatar que revolucionó a Twitter

Con la mitad del año ya en el pasado, ahora solo queda esperar que vuelva el calor y que llegue, por fin, la cita más ansiada por todos en este 2022: el Mundial de Qatar, que se llevará a cabo desde el lunes 21 de noviembre hasta el domingo 18 de diciembre, muy cerca del pan dulce y el vitel toné.

En las últimas horas, se viralizó a través de las redes sociales una curiosa propuesta para no trabajar durante la Copa del Mundo. Y generó reacciones de todo tipo.

“Bueno, gente, espero que me apoyen mi nuevo emprendimiento”, escribió el usuario @LaScaloneta, que se dedica a compartir contenido relacionado con la selección argentina de fútbol. En el tuit, adjuntó una imagen que parece ser una captura de WhatsApp en la que se puede ver una pierna enyesada y la siguiente leyenda: “¡Oportunidad! La colocamos dos días antes de arrancar el Mundial, con certificado médico por 45 días. Todo incluido por $2500″.

"Espero me apoyen en mi nuevo emprendimiento", dijo el usuario (Foto: Twitter @LaScaloneta)

Si bien varios entendieron que se trataba de una broma, un típico meme para sumar interacciones, no fueron pocos los que se ilusionaron con la idea y hasta le pidieron más información. “Messirve, te hablo al DM”, escribió uno de los seguidores.

“¿Contacto?”, preguntó otro con la esperanza de conseguir el número de ese médico. “Una ganga”, opinó otro. “Guardame un turno para el 20/11″, le pidió otro tuitero, consciente de que al día siguiente empieza el Mundial. “¡Quiero una con una sierra por si quedamos afuera en la primera ronda!”, sostuvo otro, con altas dosis de pesimismo.

Sin embargo, el detalle en el monto del supuesto servicio hizo dudar a más de uno. Y varios apuntaron que es un chiste que ya se había viralizado en 2018, cuando se hizo el Mundial en Rusia y la selección argentina no logró pasar de octavos de final ante Francia, que luego se consagraría campeón de ese certamen.

“Jajaja cada cuatro años sale el mismo meme. Creatividad a marzo”, sostuvo una tuitera con mucha memoria. “Para el precio, deberías tener en consideración la inflación, de aquí a diciembre los 2500 no valdrán nada”, sostuvo otro. “Che, acomodale el precio que te quedó medio barato”, avisó otro en la misma sintonía.

La reacción de los usuarios ante la curiosa propuesta para no trabajar durante el Mundial (Foto: Captura de Twitter)

“¿2500 papelitos de juguete? ¿O 2500 en rúcula? Aclará, troesma, porque la gente se ilusiona sino...”, le preguntó en un lunfardo solo apto para entendidos y sumó una captura de Marcelo Gallardo en pleno reclamo arbitral: “Explicámelo porque si no no se entiende”.

Más allá de las opiniones divididas, la celebración tuitera por la ocurrencia del usuario fue prácticamente unánime. Como no podía ser de otra manera, no faltaron los clásicos memes de Los Simpson adaptados al orgullo argentino, con Homero flameando la bandera albiceleste. “¡Mi país, mi país!”, escribió un usuario. “Acá no trabaja el que no quiere”, sostuvo otro. “Está mal, pero no tan mal”, escribió una usuaria citando uno de los clásicos latiguillos asociados al conductor Guido Kaczka.

Los Simpson, un clásico a la hora de los memes (Foto: Captura de Twitter)

“Deme 10″, publicó un usuario que también recurrió al protagonista de la serie animada. “Hay emprendedores para todo. Viendo la necesidad de la gente y buscando la solución”, reflexionó otra tuitera. “Ya tenemos curro nuevo y podemos ver el mundial en paz”, celebró otra. “Argentina, papá”, sintetizó otro.