Es chofer de la línea 74, armó un grupo de WhatsApp con los pasajeros y se hizo viral: “Avisa por dónde anda”

Para los pasajeros de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores no hay nada peor que esperar en la parada sin saber cuándo llega el ansiado bondi. Por eso a Miguel, un chofer de la línea 74, se le ocurrió hacer un grupo de WhatsApp para mantenerse comunicado con los usuarios y avisarles cuando está cerca.

“Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer”, explicó el usuario de Twitter @julyrossi20 y reveló: “Me agregó al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por donde anda así no te clavás en la parada como un pel...”. Para cerrar el tuit, dejó una reflexión: “El verdadero tipazo, te amo, Migue”.

Está en un grupo de Whatsapp con el chofer del bondi que se toma todas las mañanas (Foto: Captura de Twitter)

Ante las múltiples dudas de los tuiteros sobre la veracidad de su testimonio, Julián sumó una prueba irrefutable. “Adjunto evidencia”, escribió y publicó un video en el que se puede escuchar la voz del conductor en una serie de audios que causaron furor entre los usuarios.

“Estamos llegando a 9 de Julio. Sole, chicos, vamos. Vamos que hoy sí llegamos tarde, cuando me vean en el colectivo se van a dar cuenta”, dice Miguel, el chofer del colectivo. “Chicos, estoy saliendo de Lomas, estoy saliendo de Lomas, Rapidous and Furious”, avisa en otra nota de voz. “Estoy en la UNLaM (Universidad Nacional de La Matanza)”, advierte en otro.

El colectivero que armó un grupo de WhastApp con los pasajeros

En el video se pueden observar también algunos detalles del grupo en cuestión. Por ejemplo, el nombre: “Vamos que llegan tarde”, con un emoji de colectivo al final para darle el toque justo. La foto de perfil, como no podía ser de otra manera, es una unidad de la línea 74. Y hasta se ve la cantidad de integrantes que tiene: un total de 77 personas, todos pasajeros de Miguel, un chofer muy especial.

En diálogo con TN, el chofer explicó que creó el grupo “para confort de los pasajeros” y “por seguridad, ya que yo paso por Lanús y hay muchas mujeres solas o ancianas”, dijo. “También por el clima, cuando hace calor o frío, es pensar en los demás. No quiero que le pasen a la gente las cosas que le pasan en la calle”, agregó el conductor, cuyo nombre completo es Miguel Eduardo Cantero.

El sistema es sencillo. Cuando sale del playón de estacionamiento de la línea 74, envía la ubicación en tiempo real para avisarles a los usuarios del colectivo. “Cuando sube el primero se van avisando entre ellos”, detalló Miguel y dijo que lo hace por “empatía”, para ponerse del lado del pasajero.

Sorprendidos por la buena onda del chofer, los usuarios de Twitter reaccionaron con comentarios de todo tipo. “Es increíble, lo amo”, aseguró una tuitera. “Me alegró la vida”, dijo otro. “No puede ser, me re serviría la verdad”, reflexionó un tercero. “‘Rapidous and Furious’ jajaja, es un genio”, indicó otro. “Cuando pensás que este país está perdido, leés estas cosas”, escribió otra. “Qué genio, encima el 74 pasa cuando quiere”, dijo otro.

"Vamos que llegan tarde", el grupo de WhatsApp del chofer del colectivo 74 (Foto: Captura de video)

Los halagos se multiplicaron. “El humor de ese tipo, es un genio”, sostuvo un usuario. “Gente del bien”, lo definió otro. “¡Un fuera de serie!”, sintetizó otro tuitero. “No uso esa línea, pero decile a Miguel que lo amo”, le pidió otra usuaria. “¿Sergio Massa, no estás necesitando un ministro de transporte?”, bromeó otro. Tampoco faltaron mensajes de pasajeros habituales del 74 que querían sumarse al grupo. “Yo me lo tomo todos los días también y viajo con él, es el uno. Me serviría entrar al grupo”, escribió una usuaria.

Más allá de que la repercusión positiva del tuit fue prácticamente unánime, hubo quienes señalaron el costado negativo de esta historia. “Que bueno esto para la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte)... chofer manejando con celular...”, sostuvo un usuario. “¿Quién manda los mensajes? No creo que lo haga mientras maneja...”, dijo otro y sentenció: “Si está manejando, ni siquiera en los semáforos está permitido usar el celular. Debería estacionarse y ahí mandar mensajes”.

Para hacerle frente a las críticas, Miguel aclaró que los chats que se viralizaron fueron de cuando él fue a renovar el registro y que venía como pasajero. “En ningún momento toco el teléfono cada vez que saco el celular”, explicó. “Tengo 22 años de profesión y un chico que me quiere hacer un bien, me está haciendo un mal”, se lamentó y agregó sobre su buena predisposición: “Uno tiene que ser responsable porque el pasajero va a laburar, le sacan el presentismo”.