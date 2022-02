La empresa del agua le dijo que tenía una fuga, lo hizo cavar una zanja alrededor de la casa pero estaban equivocados

Una familia quedó atrapada por una enorme zanja que rodea su casa después de que la compañía de agua británica, United Utilities, les diera el consejo equivocado sobre una fuga.

Vicenzo y Lisa Pranzo, la pareja damnificada del caso, criticó a la empresa nacional de agua, a través de una nota en The Sun, después de afirmar que ellos siguieron la recomendación de un empleado que, en realidad, estaba equivocado.

Lo obligaron a cavar la zanja y ahora no quieren ayudarlo a arreglarla

La historia comenzó el 1° de octubre del año pasado, cuando los Pranzo recibieron la visita de un inspector de United Utilities en su casa de South Ribble, en Lancashire, Reino Unido. Lisa contó que el inspector le dijo que estaba buscando fugas en la zona debido a una reciente ola de uso de agua en el área.

Después de examinar la casa en Walton-Le-Dale, la mujer fue informada de que había una fuga en una esquina que requería reparación. Al discutir el asunto con Vincenzo, la pareja se dio cuenta de que no había tuberías en la parte específica de la propiedad por la que el inspector había expresado su preocupación.

Pero sus argumentos fueron ignorados por el asesor, quien les aseguró que allí estaba la fuente de filtración. Lisa dijo: “¿Quién soy yo para discutir con alguien que trabaja para United Utilities y supuestamente está calificado?”. La compañía de agua entonces cavó en el lugar problemático pero no encontró agua visible.

La mujer contó cómo entró en pánico cuando le informaron que la fuga estaba “definitivamente” debajo de su casa. “El inspector me explicó que como la fuga está debajo de mi propiedad, United Utilities no la arregla, somos nosotros los responsables”, agregó Lisa.

Les dijeron que las únicas dos posibles soluciones eran cavar una zanja y obtener así una canilla de cierre con una caja aislada instalada en el exterior o desembolsar 2500 libras para que United Utilities haga el trabajo.

La familia intentó por todos los medios explicarle al inspector que la fuga no estaba debajo de su casa, pero no hubo forma de convencerlo y no les quedó más opción que cavar la zanja en pleno Año Nuevo. Lisa continuó: “Mi esposo pasó tres semanas cavando esta zanja, que tenía que tener 80 centímetros de profundidad y 30 metros de largo, lo cual no es poca cosa en el frío glacial. Pero lo hizo porque no habría otra manera de que pudiéramos permitirnos hacer esto”.

La zanja tiene ochenta centrímetros de profundidad y treinta de ancho

Luego de unas semanas sin noticias de United Utilities, Lisa llamó para organizar una visita. “El tipo que vino esta vez fue brillante. Él planteó el trabajo de inmediato. Les tomó una hora cavar y encontrar la fuga, que no tenía nada que ver con mi tubería, sino que la conexión de la compañía de agua estaba defectuosa”, contó Lisa.

Sin embargo, la familia ahora se encuentra agobiada por la gigantesca zanja fuera de su casa. Desde United Utilities les dijeron que ellos mismos tendrían que arreglar el agujero y que la organización no tiene nada que ver.

United Utilities afirma que su política establece que los propietarios de viviendas privadas son responsables del mantenimiento de las tuberías de suministro de agua que llevan agua a sus hogares desde la red principal de la calle.

Un portavoz de United Utilities dijo: “Lamentamos que la señora Pranzo esté decepcionada con el servicio que ha recibido. Si bien trataremos de ayudar a los clientes cuando se identifique una fuga en su propiedad, en última instancia, es su responsabilidad mantener la tubería de suministro de agua a su hogar. Todavía estamos en contacto con el cliente y estamos trabajando con ellos para resolver el problema”.