Miley Cyrus sufre un ataque de pánico sobre el escenario: “Es una situación terrorífica”

La pandemia del coronavirus tuvo un efecto catastrófico en la salud mental, y son aún muchos los que siguen padeciendo sus consecuencias. La última artista afectada fue la cantante estadounidense Miley Cyrus, que saltó a la fama en la serie Hannah Montana y quien se vio obligada a parar su reciente actuación en el festival Summerfest 2021 de Milwaukee (Wisconsin, en Estados Unidos) para reconocer ante el público que estuvo a punto de sufrir un ataque de pánico sobre el escenario.

“Hace un par de canciones, cuando las luces se apagaron, me volví hacia Stacy, a quien conozco desde los 12 años, y le dije que me sentía como si estuviera teniendo un ataque de pánico”, comenzó explicando la cantante refiriéndose al director musical y baterista que la acompaña en su banda, Stacy Jones. “ Como todos los demás, durante el último año y medio estuve aislada. Impresiona mucho estar de vuelta en un lugar que antes solía sentirse como una segunda casa. Ya no me siento así por todo el tiempo que pasé en casa encerrada ”. Cyrus continuó explicando su experiencia tras recibir el apoyo de sus seguidores, que comenzaron a ovacionarla en cuanto empezó a sincerarse.

“ Sé que esto ha sido muy drástico. Es una situación alarmante y terrorífica, y salir de ella también da algo de miedo ”, continuó. La artista confesó que sintió la necesidad de explicar cómo se estaba sintiendo en ese momento: “Quiero ser honesta, porque siéndolo también siento menos miedo”. A lo largo de los años, Miley Cyrus demostró ser un icono de libertad, lo que ahora la llevó a tomar una postura de aceptación ante los problemas de salud mental que sufre. “Estamos permitiendo que la gente nos vea en nuestro estado más vulnerable, aislados, heridos y asustados, y creo que eso es algo que nos empodera”, recalcó la estadounidense antes de cerrar su intervención. “Estoy volviendo a acostumbrarme al escenario, porque no hay ningún sitio más en el que quiera estar”.

La cantante publicó imágenes del concierto en sus redes sociales, pero no llegó a mencionar en ellas su ataque de pánico. A pesar de ello, varios vídeos grabados por sus más fieles fanáticos pusieron sobre la mesa la sensibilidad de la artista ante los temas de salud mental.

Los ataques de pánico son síntoma del trastorno de pánico, que se enmarca dentro de los trastornos de ansiedad. Las personas que padecen este problema tienen ataques de miedo repentinos y recurrentes, síntomas que se han acentuado tras la pandemia. El pasado enero salieron a la luz en Psychiatry Research los resultados de un estudio internacional sobre el aumento de las enfermedades mentales durante este período. Al parecer, la incidencia del trastorno por estrés postraumático, la ansiedad y la depresión fueron, respectivamente, cinco, cuatro y tres veces más frecuentes en comparación con lo que habitualmente reporta la Organización Mundial de la Salud.

Lydia Brea, psicóloga especialista en ansiedad y depresión entre otros trastornos de Psicoterapia Madrid Centro, apunta que lo más importante al sufrir un ataque de pánico es acudir a un profesional. “Por lo general, el pico más alto del ataque y en el que se pasa más angustia puede durar como mucho unos minutos. Sin embargo, ese sentimiento de ansiedad, hasta que remite, puede durar hasta dos horas”. Además, aclara los pasos que hay que seguir en caso de padecerlo de forma repentina. “La pauta principal es la respiración abdominal, pausada y tranquila. No recomiendo respirar en una bolsa, porque aumenta el agobio”, aclara. “Hay que rebajar la respuesta fisiológica, algo que se hace mediante la respiración, que puede parecer una tontería, pero no lo es en absoluto”.

No es la primera vez que Miley Cyrus habla sobre problemas de salud mental. Hace unos años, en una entrevista para la cadena de televisión estadounidense CBS, la joven expuso el hecho de que, aunque su infancia como Hannah Montana le había traído muchas cosas buenas, no había sido fácil para ella. “Creo que ahora que soy lo suficientemente mayor, me doy cuenta de que era mucho para un niño”, reflexionó. Sus años como estrella adolescente tuvieron como consecuencia un cambio en su vida que la transformó tanto personal como profesionalmente. “Creo que me marcó y causó un daño severo en mi psique como persona adulta”, confesó.

La intérprete de temas como “Wrecking Ball” o “Prisoner” admitió que no es la primera vez que sufre un ataque de pánico, síntoma de la ansiedad que padeció durante los años de su paso por Disney.