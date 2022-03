El Kun Agüero habló del caso Almendra en Boca: “Te la tenés que comer”

Luego de que trascendiera la noticia de que Agustín Almendra había quedado marginado del plantel de Primera de Boca Juniors por un caso de indisciplina, Sergio ‘Kun’ Agüero se pronunció sobre el tema a través de un streaming que hizo en sus redes sociales. El exfutbolista reflexionó sobre el último escándalo que involucra al mediocampista con el entrenador, Sebastián Battaglia, e hizo referencia a su propia experiencia en el deporte.

El Kun, que hablaba con Martín Pérez Di Salvo, alias Coscu, en el vivo, se refirió a la situación que derivó en la desvinculación del futbolista del equipo xeneize tras una discusión con Battaglia durante una práctica en el predio de Ezeiza. Las palabras de Almendra hacia el DT fueron durísimas: “A vos te arman el equipo”, le dijo, y agregó un insulto que molestó a todos. Después de varios malos modos exhibidos por el volante en el campo de juego, donde también cruzó palabras con sus compañeros de equipo, el entrenador lo habría invitado a retirarse.

Agustín Almendra se habría expresado de manera irrespetuosa hacia Sebastián Battaglia

“Hoy se perdió mucho el respeto, ¿entendés?”, comenzó el exjugador de la selección, quien mantenía una conversación con Coscu. Tras la consulta del streamer sobre a quién o qué situaciones hacía referencia específicamente, sostuvo que hablaba de la disciplina que debían tener los jóvenes dentro de los clubes. “Hoy, a los chicos, hay que acostumbrarlos a que sean respetuosos. Pero primero tienen que serlo los padres. O sea, a mí, mi viejo me enseñó a no insultar a un compañero, a no insultar a un entrenador, sobre todo al entrenador”, precisó.

Enseguida intentó descifrar las “consecuencias” que enfrentan los futbolistas en caso de no hacerlo. “Sabés que el fútbol tiene a favor que podés estar feliz jugando o podés estar con que el entrenador no te pone”, explicó. En esa línea, advirtió sobre un “problema” que se da con regularidad desde la tribuna, por ejemplo, la intromisión de los padres para presionar a los técnicos. “Si el jugador no juega, primero los padres están enojados porque no juega. Segundo, ese traslado desde los padres a los entrenadores porque el jugador no juega, después este le transmite a los chicos esa mala onda”, explicó.

Además, sostuvo que esto tiene serias “consecuencias” en el accionar de los futbolistas, quienes se sublevan a los entrenadores y cuerpo técnico cuando están atravesando un momento de presión. “El chico, después, claramente va a empezar con que: ‘eh, no me ponés, que esto que el otro’. No, flaco, por más que no estés de acuerdo con el entrenador, lamentablemente te la tenés que comer.

“Vos no le podés faltar el respeto al cuerpo técnico y a un superior, menos. Pero hoy los pend... no están haciendo caso. Está pasando mucho, pero creo que es la costumbre de los padres de cómo crían a los chicos. ¡Están más rebeldes! ¡Se perdió todo el respeto!”, expresó.

Por último, afirmó que, en sus tiempos, las cosas se manejaban de manera distinta. “Antes, vos llegabas a decir algo y sabés cómo te echaban del club”, señaló.