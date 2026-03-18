La infusión aromática que ayuda a regular la glucosa en la sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina

El té de kukicha, conocido como “té de ramitas”, fue valorado en Japón durante siglos por su capacidad para apoyar la función de la insulina y contribuir al manejo de los niveles de glucosa en sangre.

Procedente de Japón, el té de kukicha se obtiene de los tallos del té verde y se utilizó históricamente para favorecer la regulación de la glucosa y prevenir la resistencia a la insulina, un factor que puede conducir al desarrollo de diabetes.

Además de sus posibles efectos sobre el metabolismo de la glucosa, esta infusión contiene antioxidantes que neutralizan los radicales libres y ayudan a proteger el organismo frente al estrés oxidativo.

El té de Kukicha es relativamente menos amargo, incluso cuando se remoja en agua hirviendo. Foto de David Mao en Unsplash

Beneficios del té kukicha en la regulación de azúcar en sangre

El té de kukicha es una fuente de minerales, entre ellos el potasio, que contribuye tanto a la regulación de la presión arterial como al funcionamiento adecuado de la insulina. Esta hormona transporta la glucosa desde la sangre hacia las células, donde se utiliza como energía, y niveles adecuados de potasio facilitan este proceso.

Los antioxidantes presentes en la infusión pueden mejorar la sensibilidad de las células a la insulina, permitiendo que respondan de manera más eficiente. De igual forma, los polifenoles que contiene podrían ayudar a disminuir la resistencia a la insulina.

Variedades de té kukicha

Existen diferentes tipos de té kukicha, determinados por el origen de los tallos utilizados. Entre las variedades más comunes se encuentran:

1. Sencha japonés

2. Sencha chino

3. Gyokuro

El té kukicha puede encontrarse también en dos formas principales: té verde kukicha y té verde kukicha tostado. El primero se elabora a partir de tallos jóvenes y hojas, ofreciendo un sabor suave, mientras que el segundo pasa por un proceso de torrefacción que intensifica su aroma y gusto.

Infusión aromática que ayuda a regular la glucosa en la sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. Pexels

Preparación recomendada del té kukicha

Para obtener el sabor adecuado, se sugiere calentar el agua entre 60 y 85 grados Celsius e incorporar entre 2 y 3 gramos de té por taza. La infusión debe reposar entre 1 y 2 minutos, evitando tiempos y temperaturas prolongadas que puedan generar amargor.

El té kukicha se encuentra disponible en supermercados y tiendas naturistas, generalmente en secciones especializadas en infusiones. Para su compra, se recomienda verificar marcas reconocidas que ofrezcan distintas variedades en su catálogo.