La nieta “perfil bajo” de la reina Isabel que sorprende por su gran parecido y que no es princesa

Lady Louise Mountbatten Windsor ya podría ser princesa si así lo quisiera. Hija del príncipe Eduardo y de la condesa de Wessex, la joven cumplió 18 años el pasado 8 de noviembre. Por decisión de sus padres, ni ella ni su hermano menor, James, llevan los títulos de nobleza que les corresponderían. De esta manera, los nietos más pequeños de la reina Isabel pudieron tener una infancia y una adolescencia más tranquilas alejadas del foco mediático. A cualquier chica de 18 años le encantaría convertirse en princesa, sin embargo, Lady Louise siempre cultivó el perfil bajo y lo más probable es que no sea de su interés reclamar el título.

Desde su segundo plano, la joven logró mantener una relación mucho más cercana que la de sus primos mayores con sus abuelos. Además, Louise parece haber heredado no solo los rasgos de su abuela Isabel, a quien es igual, sino también su modestia y amabilidad. Por otro lado, es la única de las nietas del fallecido príncipe Felipe que es aficionada a las carreras de carruajes.

En el servicio religioso por su abuelo que se realizó en marzo de este año

Lady Louise nació en 2003 cuando la reina ya llevaba 26 años como abuela. Creció en una casa que estaba a veinte minutos de Windsor, así que todos los fines de semana los pasaba siempre con sus abuelos paternos. Así lo escribió la especialista en realeza Ingrid Seward en su libro Prince Philip Revealed: a man of his century: “Eran los nietos que más veían. Mientras que a los mayores se los veía con menos frecuencia, esta pequeña estaba allí todos los fines de semana”.

La joven siguió siendo muy cercana a su abuela durante la adolescencia y ahora que está por ingresar en la universidad. Una fuente de la realeza le dijo al Evening Standard que la reina se ve a sí misma en Louise no solo por el aspecto físico sino también por su sensatez, consideración y amabilidad. A su vez, según el diario británico Express UK, Louise podría ser “el arma secreta” de la monarca como imagen de la nueva generación de royals que quiere ofrecer al mundo y que contaría con ella para sustituirla en algunos actos públicos, algo que la haría salir de ese casi anonimato del que ha disfrutado hasta ahora.

Lady Louise es una aficionada al teatro

Los padres de Louise, Eduardo y Sofía, la protegieron todo lo que pudieron de los medios y del entorno real. “Intentamos inculcarles la idea de que es muy probable que tengan que trabajar para vivir. De ahí nuestra decisión de que no usaran el título de Alteza Real. Lo tienen y pueden decidir utilizarlo desde los 18 años, pero creo que es altamente improbable que lo hagan”, declaraba hace unos años Sofía de Wessex a The Times. De hecho, en una entrevista con Rhiannon Mills de Sky News, la madre de Louise reveló que su hija solo se enteró del título de su abuela una vez que comenzó la escuela: “Durante un tiempo, llegaba de la escuela y me decía ‘mamá, la gente sigue diciéndome que la abuela es la reina’”.

Pero Lady Louise también estaba cerca de su abuelo. Felipe le heredó el amor por los caballos y su pasión por la equitación y los carruajes. De hecho, después de su muerte, la joven recibió el carruaje más nuevo del duque de Edimburgo. Además, en su funeral, para honrar su amor mutuo por los caballos, Louise llevó un broche ecuestre como tributo a su abuelo.

Heredó del duque de Edimburgo su pasión por los caballos y los carruajes

En el documental Prince Philip: The Royal Family Remembers, la joven dio su testimonio en referencia a su pasión por los carruajes: “Mi abuelo ha estado tan involucrado en mi conducción que ha sido tan agradable como aterrador porque él inventó el deporte más que nada. Es increíble haber aprendido de él de primera mano. Después de una competición, siempre preguntaba cómo iba. Se le iluminaban los ojos porque se emocionaba mucho cuando hablaba de ello. Cuando íbamos a conducir un carruaje, él me llevaba por una ruta diferente cada día, no sé cómo se las arreglaba para hacerlo, y me contaba todo tipo de anécdotas”. En mayo pasado, la pudimos ver montada al carruaje que su abuelo le legó en un espectáculo equino llamado A Gallop trhough history.

Lady Louise Alice Elizabeth Mary nació de manera prematura en el hospital de Surrey: su estado de salud era delicado y toda la familia siguió de cerca su evolución. Luego de su nacimiento, los médicos le detectaron un estrabismo divergente, que es un trastorno ocular por el que fue intervenida en tres ocasiones.

En una de sus últimas salidas públicas con sus padres y su hermano de catorce años

De acuerdo con información publicada por Hello!, Lady Louise tiene algunos intereses bien definidos y entre sus materias favoritas se encuentran Inglés, Política, Historia y Teatro. Además, la joven practica deportes asiduamente y manifestó tener preocupaciones por el medioambiente, como muchos otros jóvenes de su generación.

“Espero que pueda continuar con sus estudios, y que ella y sus amigos la protejan de cualquier cosa que alguien quiera hacer”, dijo la madre de la joven en una entrevista radiofónica con BBC. “Pero tengo que dejarla vivir su vida. Solo puedo prepararla lo mejor que pueda, y luego ella tiene que tomar sus propias decisiones. Espero que durante los próximos años, al menos, pueda seguir siendo tan reservada como quiera”, concluyó en relación con su bajo perfil.