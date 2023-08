escuchar

Si bien la Argentina se destaca por sus increíbles paisajes, la gran diversidad cultural que ofrece en sus provincias, hay algo que es destacable y es la calidad gastronómica que atrae a los turistas. Con el objetivo de darles a conocer algunos de los productos nacionales, un joven que viajó a Tanzania les hizo probar dulce de leche a los ciudadanos y las reacciones que tuvieron acapararon toda su atención. Posteriormente, publicó el video de la experiencia en TikTok y rápidamente se volvió viral. En diálogo con LA NACION, el protagonista de esta historia habló sobre cómo surgió la idea y se refirió al recorrido que lo llenó de recuerdos.

En el clip, que dura poco más de un minuto y fue grabado en África Oriental, Santiago Cravero Igarza se dirigió hacia un tanzano y, con una cuchara en la mano, le convidó dulce de leche. “En la boca”, le aclaró al hombre que miró con curiosidad el producto. ¿Su veredicto? Un éxito. Uno por uno, quienes estaban alrededor se animaron y la gran mayoría le dio el visto bueno, a excepción de algunos que no estaban acostumbrados al sabor dulce.

El experimento social se volvió viral en TikTok

En la descripción del posteo, que obtuvo dos millones de visualizaciones, Santiago (desde su cuenta @intriper) escribió: “Nuestros guías en el viaje a Tanzania probaron por primera vez el dulce de leche”. Con esto, abrió el debate entre los usuarios, quienes reaccionaron al respecto en la caja de comentarios.

“Creo que lo mejor sería que prueben solo un poco a la primera, no la cucharada entera, porque empalaga un montón”, apuntó una usuaria. “No consumen azúcar, está mal lo que hicieron en darles de probar”, criticó otra joven.

Pese a los mensajes negativos, hubo quienes hicieron hincapié en la maravillosa experiencia gastronómica que emprendieron y lo felicitaron por trasladar un alimento tan representativo de la Argentina hasta un destino ubicado a más de 10.296 kilómetros de distancia. “Es un gusto convidarles nuestros dulces de leche a todo el mundo. Que llegue a cada rincón del mundo”; “Primero tienen desconfianza y después se dan cuenta de que es delicioso. Hermoso video, gracias”y “Genial, pero ¿y ahora? Desearán esa delicia toda su vida nuevamente”, fueron algunos de los comentarios en torno a este punto.

Algunas de las reacciones por parte de los usuarios en TikTok

Tras la repercusión del material, y en diálogo con LA NACION, el creador del video viral habló sobre la peculiar anécdota y dio algunos detalles. “El viaje lo organizó una empresa uruguaya llamada Kitawa Safaris, con quien trabajamos desde nuestro medio de viajes Intriper para hacer coberturas de contenido, videos, fotos de Tanzania. Fue un viaje de 15 días en el cual hicimos el archipiélago de Zanzíbar, muy paradisiaco, y safaris, además de visitar a comunidades de pueblos originarios”, introdujo.

En cuanto a la actitud que tuvieron quienes probaron el producto en cuestión, explicó: “La reacción de los tanzanos fue muy graciosa, primero porque sentían miedo, no sabían, le explicábamos que era algo dulce, típicamente nuestro, pero sentían desconfianza. Cuando uno de ellos lo probaba animaba al resto a hacerlo, no sabían como comerlo, como ellos comen con la mano querían que se lo pongamos en la mano”.

El veredicto del dulce de leche fue totalmente positivo Gentileza

Antes de realizar el video, Cravero y su grupo visitaron la tribu datoga, con quienes también llevaron a cabo dicha experiencia. No obstante, allí tomó la decisión de resguardar su identidad por un motivo en particular.

“Visitamos a otra comunidad que vive desconectada, muy aislada… no grabé ese video porque sentí que no correspondía, era un momento de disfrute entonces simplemente vi como lo hacían. Ellos no querían usar cuchara, se los serví desde el pote. Les gustó el dulce de leche, decían una palabra que significaba que era dulce”, aseveró.

Integrantes del grupo Intriper junto al hombre tanzano, que lleva puesta una camiseta de la selección argentina Gentileza

Sobre la razón por la que eligieron llevar el dulce de leche, contó: “Es algo representativo de la Argentina y Sudamérica, sabía que era algo que les iba a gustar y porque el mate era más difícil de llevar. Viajo con muchos equipos, me gustaría hacerlos probar, pero no puedo”.

Por último, y en cuanto a la repercusión que tuvo su filmación, comentó: “Cuando lo vi terminado y visualicé algunas de las reacciones sospeché que se iba a viralizar porque quedó gracioso, muy genuino, es algo que a la gente le gusta ver, es algo distinto. No había visto las reacciones del dulce de leche en un país tan exótico para nosotros. Vi muchos comentarios, en algunos casos curiosamente negativos respecto del azúcar, que podía hacerles mal, pero creo que es una pieza divertida. Registré el intercambio que también estuvo mediado de camisetas de Messi que les regalé… estaban felices”.