La Santé: la cárcel donde Sarkozy cumplirá su condena fue el escenario de una fuga que hizo leyenda

En la prisión parisina que hoy vuelve a ser noticia por la pena del expresidente francés, hace cuatro décadas ocurrió un escape tan audaz como romántico

LA NACION Constanza Bengochea Escuchar Nota

26 de mayo de 1986. Michel Vaujour cumplía condena por intento de homicidio y robo a mano armada en la prisión de La Santé, en el sur de París. Ese día se convirtiría en el protagonista de una fuga de leyenda. Y desde entonces sería conocido como “el rey de la fuga”. Su historia, mezcla de crónica policial y romance, inspiró un libro y una película.

A media mañana, cerca de las 10:45, un Alouette II blanco, matrícula F-GEFE, sobrevuela el techo de La Santé. Ignorando los avisos de atención, por radio, que notificaban que lo hacía demasiado bajo, al ras de los tejados, quedó suspendido sobre la tercera división penal. En el patio, los reclusos y guardias miraban al cielo desconcertados, nadie comprendía lo que estaba sucediendo.

La Santé —oficialmente Centre pénitentiaire de Paris–La Santé— es la única prisión dentro del perímetro de la ciudad de París; está en el 14ᵉ arrondissement (42, rue de la Santé), inaugurada en 1867 y diseñada por Émile Vaudremer. Tras una gran renovación (2014–2019), reabrió en 2018–2019

En segundos, el piloto dejó caer una soga. De la sombra de una chimenea asomaron Michel Vaujour y Pierre Hernández, compañeros del mismo pabellón. Habían llegado al techo haciendo correr la amenaza de que llevaban “granadas”. La advertencia alcanzó para que nadie se acercara y pudieran avanzar. “¿A dónde podrían ir si no era hacia las puertas?“, pensaron los guardias. Nadie imaginó lo que sucedería. Horas después se sabría que aquellas “granadas” eran frutas pintadas de verde y negro, un viejo truco de Vaujour para intimidar sin sumar agravantes por armas… y que, en ese techo, estaba su verdadera salida.

En el techo, con un movimiento rápido Vaujour se aferró al patín del tren de aterrizaje y subió al helicóptero. Hernández, en cambio se arrepintió y decidió quedarse en el tejado con sus brazos en alto. Se rindió. En segundos, la aeronave desapareció.

Michael Vaujour escapó de La Santé con la ayuda de su mujer Nadine.

Portada de Paris Match con el Alouette sobre los tejados de La Santé: las fotos exclusivas de la fuga de Michel Vaujour pilotada por Nadine

Minutos después, la policía encontró el Alouette II en la cancha de fútbol de la Cité Universitaire abandonado. Ya no había nadie. Las autoridades recorrieron la zona con perros, tomaron huellas y buscaron rastros. Sin embargo, la pista decisiva no salió del laboratorio.

Mientras los investigadores estaban trabajando en la escena apareció el dueño de la aeronave para recuperarla. El helicóptero pertenecía a una de las pocas agencias parisinas que los alquilaban por horas. Los investigadores pidieron la descripción del hombre que lo había retirado. “¿Hombre? Era una mujer“, dijo sorprendido el dueño.

La policía encuentra el helicóptero abandonado en un predio cercano a la cárcel

El helicóptero Alouette II piloteado por Nadine

Con la descripción en mano ya no hubo dudas: quien iba al mando del helicóptero era Nadine Rigon, la esposa de Michael. Fue entonces cuando la trama dio un giro y la fuga se convirtió en una historia de amor.

“Algo audaz”

Nadine Rigon tenía 26 años cuando conoció a Michel, en 1980, por intermedio de su hermano. Dos años después, mientras él estaba preso, se casaron en la cárcel. Contra todo pronóstico formaron una familia: tuvieron dos hijos que nacieron mientras Michel estaba tras las rejas.

Sin embargo, la historia de Michel comenzó mucho antes. Tuvo una infancia difícil: sus padres lo abandonaron cuando era chico y lo crió una tía que murió de cáncer cuando él tenía ocho años. Lo que empezó como travesuras derivó en delitos: a los dieciocho lo detuvieron por robar un auto y empezaron sus entradas y salidas de prisión. Pero Michel nunca entraba a una cárcel pensando en cumplir su condena; desde el primer minuto, pensaba en cómo fugarse. Y más de una vez lo logró.

Michael Vaujour escapó de La Santé con la ayuda de su mujer Nadine.

Su condena en La Santé parecía la última escala. Era una prisión de máxima seguridad y allí debía cumplir 18 años tras las rejas. Todos en el lugar estaban advertidos de sus intenciones, cada guardia lo tenía fichado. Pero a él, poco le importó. Probó planes delirantes, uno tras otro, todos frustrados. Y la respuesta siempre era la misma: terminaba en aislamiento, en una celda oscura y solitaria que no hacía más que aumentar su deseo de libertad.

En 1980, Nadine Rigon (26 años) fue presentada a Michel Vaujour por su hermano. Poco después iniciaron la relación y se casaron en prisión en 1982

A mediados de 1985, Nadine tomó su decisión. Con la identidad falsa de “Elena Rigon”, empezó a tomar clases de vuelo. Sus instructores la recuerdan como una mujer callada y aplicada, a tal punto que tuvo una de las mejores calificaciones de su grupo. Siguió sumando horas de vuelo, dos o tres veces por semana, alquilaba un helicóptero para paseos de una hora.

Mientras aprendía a volar, Nadine no dejaba de visitar a su marido en la prisión. En cada paquete que le llevaba escondía papelitos -cartas en miniatura- donde le contaba el plan de escape escrito en letra diminuta. En la última visita le comunicó de esa forma, la fecha y la hora del gran día. Años después, ella misma calificaría sin rodeos que: había “hecho algo audaz, nunca visto”.

El helicóptero Alouette a muy baja altura, entre techos y chimeneas de la prisión en el momento de la fuga

La búsqueda

Tras la fuga, la policía cercó la casa de la madre de Nadine, quien tenía a su cargo el cuidado de los hijos de la pareja. Después de dos o tres días sin señales allanaron el lugar: encontraron a la abuela mirando la novela de la tarde. No había rastro de Nadine ni Michel, tampoco de los niños. Ya los habían sacado sin que nadie se diera cuenta.

A la par, la búsqueda se extendió por toda Francia, pero sin resultados: la pareja se había esfumado. Aun así, la historia de Nadine y Michel salía en todos los diarios y revistas: desde “la mujer que aprendió a volar por amor” a “la fuga más romántica” era el tenor de los titulares. En ese clima, Nadine empezó a leerse como una mezcla improbable de Bonnie (con su Clyde) y Amelia Earhart, pionera de la aviación.

Raid sobre La Santé: el Alouette sobre los techos del penal parisino, minutos antes de fuga de Michel Vaujou

Pero Michel no tardó en volver a las andadas. Cuatro meses después de aquella legendaria fuga, el 29 de septiembre de 1986 fue herido con un disparo en la cabeza durante un robo y fue detenido junto a sus cómplices. En el hospital lo identificaron por las huellas y tatuajes.

Al día siguiente atraparon a Nadine: no se resistió, solo pidió que sus hijos regresaran con su abuela. Ella estaba embarazada nuevamente. Fue juzgada y condenada por su responsabilidad en la fuga. Sobre la pena, las fuentes difieren: algunas señalan 18 meses y otras hablan de 2 años; en ambos casos cumplió pocos meses efectivos y salió para dar a luz.

Michel fue operado y sobrevivió, con secuelas: quedó hemipléjico, pero logró recuperar movilidad con el tiempo, en la cárcel. El amor, en cambio, no resistió: la pareja Vaujour se disolvió años después. Michel se volvió a casar con Jamila Hamidi, una abogada que conoció en prisión. Pasó 27 años encarcelado, varios de ellos en aislamiento, hasta que en 2003 recuperó la libertad.

Michel Vaujour fue durante años “el hombre más buscado de Francia” tras su evasión en helicóptero de La Santé (26/05/1986)

En 1989 Nadine contó su versión de la historia en el libro La Fille de l’air, que fue llevado al cine en 1992. Después del caso Vaujour, las cárceles francesas reforzaron su seguridad: redes sobre patios y canchas, mástiles y obstáculos para impedir la aproximación de aeronaves y restricciones más duras para el sobrevuelo y el uso de drones en torno a los penales.