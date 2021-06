La Voz: quién es Francisco Benítez, el cordobés con tartamudez que conmovió al jurado

Todos los jurados de La Voz Argentina se dieron vuelta y aplaudieron de pie cuando el participante Francisco Benítez cantó el popular tema “Todo cambia”. Los jueces estaban conmovidos por la emoción que transmitió con su voz este cordobés de 22 años... y se lo hicieron saber.

Pero todavía los miembros del jurado del reality se iban a emocionar un poco más al conocer la historia de vida de este joven y lo que significaba el canto para él. “Sufro tartamudez desde los seis años y lo que me salvó fue cantar”, contó el muchacho ante un auditorio todavía estremecido por su presentación en el programa.

Benítez es oriundo de Colonia Tirolesa, un pequeño pueblo que se encuentra a unos 27 kilómetros al noreste de la capital cordobesa, donde trabaja en una cooperativa eléctrica. “Soy un chico que tiene problemas de tartamudez, algo que tengo desde los seis años”, narró él mismo en el video de la presentación que se hace para el programa.

“Sufrí mucho por no animarme a hablar en público. No quería salir de mi casa, no quería hablar con nadie. Llegaba un punto en que no quería estar más en este mundo, hasta que un día conocí a mi novia, Rocío, que me impulsó a que no me quede atrás”, continuó su relato el muchacho.

Francisco Benítez, participante de La Voz Argentina 2021 - Fuente: Telefe

“Cantar me hace olvidar de todo”, añadió Benítez, que en el mismo video contó también la buena noticia de que, junto a su novia Rocío, están esperando su primer hijo.

A la hora de cantar en La Voz Argentina, y cuando el jurado todavía no conocía esta historia, el joven dio una lección de canto. A tal punto que los cuatro encargados de juzgar a los participantes dieron vuelta sus asientos para verlo, que es la señal que dan en ese programa para comunicar que el concursante gustó.

Cuando terminó la canción, que fue aplaudida de pie, Lali Espósito -una de las juezas del reality- se señaló el brazo y dijo “No se me va, no se me va”, en referencia a la piel de gallina que le había provocado el tema interpretado por el joven cordobés.

Fue Ricardo Montaner el que se dirigió al joven, le preguntó su nombre, y lo interpeló: “Explícame, ¿por qué me hiciste llorar?”. Entonces, Benítez contestó: “No sé cómo explicarles... como que quería llegarles”.

Fue entonces cuando el mismo Montaner, al notar la forma de hablar del joven, le dijo: “Quisiera que nos contaras, porque acabo de notar que hay cierta dificultad a nivel del habla, y si quieres contarnos algo de eso, estamos aquí”.

La Voz Argentina 2021: la audiencia a ciegas de Francisco Benítez - Fuente: Telefe

“Sufro de tartamudez desde los seis años, con eso me costó un poco seguir con la vida, y lo que me salvó fue cantar. Es como que lo que no puedo decir lo canto”, contestó el muchacho.

“Me encanta cantar con el corazón para que le llegue a la gente”, agregó, y el jurado estalló en un aplauso.

Luego tomó la palabra otro de los jurados, Mau Montaner, que le dijo a Benítez: “Hay mucha gente en el mundo que canta muy hermoso. Es la verdad. Pero hay gente específica que Dios escoge para tocarle la vida a la gente y a ti se te nota eso más de lo que tú puedes imaginar y creo que tú no te has enterado todavía”.

“Vas a llegar muy lejos, tenés una voz privilegiada, que hiere el corazón, pero de la manera más linda”, le dijo a su turno Soledad Pastorutti, que confesó estar con un “nudo en la garganta” luego de escucharlo cantar.

La Voz: la historia de un joven, y un talento que conmovió a la Sole - Fuente: Telefe

Más tarde, Benítez entonó “Bésame”, de Ricardo Montaner, en un dueto improvisado con el propio intérprete original de este tema.

Finalmente, cuando le tocó elegir el equipo al que debería integrarse para continuar en el programa, el cordobés de Colonia Tirolesa eligió a “la Sole”, básicamente por su afinidad con el folclore.

“Malagradecido”, le recriminó en broma Montaner porque no lo había elegido a él, pero la ocurrencia sirvió para poner una sonrisa en un ambiente que se había cargado de emotividad tras la canción y el relato del joven.

