La terrible broma de un hombre a su pareja por la que casi se muere genera indignación en las redes sociales

Una mujer tuvo el susto de su vida al pensar que su bebé caía por las escaleras con el andador; sin embargo, todo resultó ser una cruel broma por parte de su pareja. Su reacción se volvió viral en TikTok y la actitud de su compañero de vida generó gran indignación en internet.

¡Para colgarlo! Un hombre quiso jugarle una terrible broma a su pareja, pero se le escapó de las manos y casi le provoca un infarto al imaginarse mil cosas en su cabeza relacionadas a su bebé, tras ver caer el andador por las escaleras.

Tal y como se observa en el material audiovisual de TikTok, el sujeto dejó caer el andador a propósito y para hacerlo aún más realista dijo “cuidado, cuidado”, como que para que la mujer se aparte del camino o también esté preparada a “recibirlo” en el último escalón.

La terrible broma de un hombre a su pareja por la que casi se muere genera indignación en las redes

Al corroborar que no estaba el bebé en el andador y todo se trató de una cruel broma, la mujer se apoyó en la pared y no pudo evitar llorar, luego de volverle el alma al cuerpo. Dicha acción generó indignación en internet y usuarios no tuvieron compasión con el esposo.

“¿Dónde hay que firmar para el divorcio?”, “Formas de pedir el divorcio muy original”, “Con eso no se juega”, “Cada quien se divorcia como quiere”, son algunos de los comentarios que se logran ver en el video viral, el cual suma 3.7 millones de vistas en solo seis días. La escena tuvo lugar en Colombia.