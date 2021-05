La última vuelta: tras 35 años, se jubiló como colectivero y fue sorprendido por sus compañeros en su último día

Claudio Canario se jubiló este lunes luego de trabajar durante 35 años como chofer de colectivo. El domingo 30 de mayo fue su último día en la Línea 109 y, tras realizar sus tres vueltas finales, sus compañeros lo sorprendieron en la cabecera de Liniers.

El ‘tío Canario’, como solían llamarlo en la empresa, estaba llegando al final del recorrido cuando un Chevrolet Caprice con globos y una sirena lo interceptó y lo acompañó hasta la última parada. “Feliz jubilación”, decía el cartel que estaba pegado en el baúl del coche.

Pero eso no fue todo: más adelante lo esperaba Adrián, el presidente de la Línea. En un video que publicó en YouTube Enzo Caballero, compañero de Canario en la 109, se puede ver la emoción del chofer al divisar a su jefe.

La conmovedora despedida pre-jubilación de Claudio Canario, el chofer de la Línea 109

“Claudio, siempre adelantado… Queda suspendido, no trabaja más”, le dijo Adrián a modo de broma. Y el chofer, ya casi jubilado, le respondió: “¡Muchas gracias! Yo estoy acá gracias a vos, no me lo olvido. Gracias por cumplir mi sueño”.

A su vez, en el GPS del interno 9 le apareció el siguiente mensaje: “Feliz jubilación Claudio, te vamos a extrañar amigazo”. Al llegar al playón de Liniers, lo esperaban todos sus compañeros para rendirle un sentido homenaje.

Lo ovacionaron e hicieron sonar sus bocinas. También aparecieron en escena sus colegas de la Línea 39, que trajeron un choche “retro”, y los de la Línea 64, que asistieron con el histórico Mercedes Benz Eivar 1114, a bordo del cual Claudio rememoró sus comienzos como chofer.

Sus colegas de la colegas de la Línea 39, se presentaron con un choche retro, y los de la 64, llevaron el histórico Mercedes Benz Eivar 1114. Twitter: @ciudaddebondis

Para rematar el día, el trabajador manejó el “mini 109” que tiene la empresa. “Es un ejemplo a seguir, de trabajo, dedicación, y estoy feliz por él de que realmente haya tenido esta despedida”, dijo uno de sus superiores en el playón de Liniers, según se pudo ver en un video compartido por la revista Colectibondi.

Claudio Canario manejó un "mini" 109 durante su despedida antes de jubilarse Gentileza Colectibondi

En tanto, Claudio agradeció la sorpresa y les dijo a sus compañeros: “Trabajar en la Línea 109 era mi sueño y lo cumplí”. A su vez, incitó a los presentes a ir detrás de aquello que anhelan. “Que cada uno haga lo que quiera hacer, si es apasionado que lo haga, que no tenga miedo”, los aconsejó.

Además de esta hermosa sorpresa, sus compañeros le hicieron un video con mensajes, de 13 minutos de duración, en el que le expresaron su afecto, resaltaron su dedicación y le desearon lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

