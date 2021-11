La venganza del príncipe William por el documental de la BBC

El príncipe William y Kate Middleton le prohibieron a la BBC transmitir su concierto de villancicos navideños después de un fuerte enojo de la familia real por lo dicho en el documental The princes and the press –Los príncipes y la prensa, en español-, que se emitió el lunes por la noche.

En cambio, el concierto benéfico, que se realizará en la Abadía de Westminster, será proyectado por la señal de televisión ITV y contará con la duquesa de Cambridge como anfitriona. Según The Sun, William estará presente entre el público y no se descarta la posibilidad de que alguno de sus hijos –George, Charlotte y Louis- lo acompañe.

La duquesa de Cambridge será la anfitriona del concierto de villancicos que ahora será transmitido por la señal ITV en lugar de la BBC

La medida se dio justo después de que la BBC pusiera al aire la primera de las dos partes de un documental que describe la relación de los príncipes con la prensa. Aparentemente, la casa real se enfureció luego de que en el programa afirmaran que William declaró a los medios en contra del príncipe Harry y de Meghan Markle.

El duque de Cambridge no vio el documental en vivo porque estaba en el South Bank de Londres presentando los premios ambientales Tusk Awards. Pero, claramente, fue informado del contenido.

En declaraciones a The Sun, una fuente de televisión afirmó que el cambio de señal tomó por sorpresa a ITV debido a que nunca antes había presentado un concierto televisado. “La emisora está muy sorprendida pero encantada con la modificación de último momento”, aseguró y agregó: “Todo estaba arreglado para estar en la BBC1 pero se decidió cambiar en las últimas horas por el terrible conflicto que generó el documental. Y es probable que las cosas empeoren entre la familia real y la BBC ya que la segunda parte del programa amenaza con ir más allá”.

Buckingham, Clarence House y el Kensington emitieron un comunicado conjunto para criticar el documental de la BBC Archivo - marzo de 2020

Posteriormente a la transmisión del documental, la reina Isabel, el príncipe Carlos y Camilla y William y Kate publicaron una declaración conjunta para criticar “las afirmaciones exageradas e infundadas” que se vieron en el programa especial.

La parte más importante del comunicado decía: “Una prensa libre, responsable y abierta es de vital importancia para una democracia sana. Sin embargo, con demasiada frecuencia las afirmaciones exageradas e infundadas de fuentes desconocidas se presentan como hechos y es decepcionante cuando alguien, incluida la BBC, les da credibilidad”.