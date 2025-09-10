Las cuatro mejores marcas de relojes de EE.UU.: cuánto cuestan en 2025 y cuáles recomiendan los expertos
Estas son las empresas norteamericanas con mayor prestigio en la industria de la relojería
- 3 minutos de lectura'
La industria de relojes está dominada por Suiza y Japón. No obstante, las compañías estadounidenses cada vez se posicionan más fuerte en el mercado por su calidad, precio y detalles que los hacen especiales.
Una por una, las mejores marcas de relojes estadounidenses
De acuerdo con la revista estadounidense GQ, existen cuatro marcas de relojes estadounidenses que se caracterizan por su calidad:
- Lorier: la compañía creada en 2017 se inspira en un estilo más vintage. Bajo este concepto, diseñan relojes para uso diario, de acero inoxidable y cristales de zafiro. El costo estándar de cada accesorio oscila los US$600.
- Shinola: la marca fue fundada en 2011 en Detroit bajo la premisa de ser la primera empresa centrada en la creación de productos manufacturados de alta calidad. La base de sus relojes es el cuero y tienen un costo promedio de entre US$500 y US$800.
- Autodromo: el estadounidense Bradley Price creó la compañía en 2008 con la idea de consolidar accesorios vinculados con el automovilismo. Sus relojes están inspirados en el ambiente de las carreras y tiene un costo estándar de entre US$400 y US$895.
- Weiss: esta compañía buscó desde sus inicios resurgir el negocio de los relojes en Estados Unidos. Fundada en Nashville por el empresario Cameron Weiss, cada accesorio refleja la construcción artesanal de sus piezas. Cada reloj oscila entre los US$2000 y US$3000.
Los relojes más económicos en septiembre de 2025
En la industria de los accesorios, existen diferentes compañías de relojes suizos, japoneses o estadounidenses que brindan buenos productos de acuerdo a calidad-precio. De acuerdo con GQ, estos son:
- Casio: la multinacional japonesa cuenta con modelos G-Shock y relojes de pulsera analógicos alimentados con energía solar a montos accesibles de entre US$60 y US$80.
- Timex: esta compañía estadounidense ofrece una línea de relojes clásicos y sencillos para usar como su reloj de lectura fácil, que tiene un costo de US$61.
- Orient: la marca japonesa se especializa en atractivos relojes de pulsera mecánicos con valores estándar que rozan los US$280 y US$290.
- Tissot: la compañía suiza fabrica relojes mecánicos de la vieja escuela desde 1853 y se caracteriza por ofrecer diseños inspirados en los sesenta y precios relativamente accesibles por lo que ofrecen. Los valores estándar van entre US$300 y US$415.
- Citizen: la compañía japonesa tiene como base sus relojes con estética diaria y precios que van (en promedio) de US$296 a US$469.
La historia de la industria de relojes en EE.UU.
La industria relojera en EE.UU. está marcada por su intento de competencia con las marcas europeas. Suiza y Gran Bretaña comenzaron a desarrollar relojes en el siglo XVIII y Estados Unidos ingresó al mercado en la década de 1850, cuando Waltham Watch Company produjo el primer reloj 100% estadounidense.
El ingreso de este reloj desaceleró las ventas de productos suizos en EE.UU. Esto dio pie a que un delegado suizo fuera enviado a Waltham para investigar la situación.
A principios y mediados del siglo XX, la industria estadounidense de relojes fue afectada por dos acontecimientos mundiales: la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. La caída en ventas dio pie a que Suiza volviese a dominar el mercado.
