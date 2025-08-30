De lo clásico al más moderno: los 20 relojes de mujer más deseados en EE.UU. en 2025

Desde modelos clásicos que rinden homenaje a icónicas colecciones históricas hasta lanzamientos modernos, los gustos femeninos abarcan desde elegantes piezas de lujo hasta opciones accesibles y funcionales. Este listado recopila los 20 relojes de mujer más deseados, que se destacan tanto su estilo como su precisión. Además, reflejan la diversidad de preferencias y la creciente influencia de las consumidoras en el mercado estadounidense.

Tendencias y favoritos: los relojes de mujer más codiciados en 2025

Según Teddy Baldassarre, la lista de los 20 relojes de mujer más deseados en EE.UU. recopila los modelos más destacados, tanto aquellos específicamente pensados para la consumidora femenina como aquellos con atractivo unisex.

Esta selección se centra en piezas actualmente disponibles en el mercado, que combinan estilo, funcionalidad y variedad de precios.

Cuáles son los 20 relojes de mujer más deseados en EE.UU. en 2025

La clasificación se compone de los siguientes relojes:

Timex Legacy Boyfriend 36mm: se trata de uno de los relojes más versátiles de tamaño medio. Cuenta con un marco acanalado, un brazalete de cinco eslabones, y una ventana que indica el día y la fecha. Funciona con cuarzo, es resistente al agua hasta 50 metros y cuesta 159 dólares.

Omega Seamaster Aqua Terra 30mm: esta pieza aguanta hasta 150 metros bajo el agua y su precio es de US$6600.

Bulova Goddess Of Time Reissue: el trío de relojes Bulova Goddess of Time toma inspiración de la colección homónima de la marca de los años 70. Los modelos presentan esferas de piedra, y brazaletes de malla que destacan por su diseño. Son llamativos, originales, funcionan con movimiento de cuarzo y tienen un precio de US$495.

Seiko 5 Sports SRPK33: se trata de una pieza de estilo unisex, inspirado en los relojes de buceo de los años 80. Ofrece resistencia al agua hasta 100 metros y se encuentra disponible en el mercado por US$260.

Casio MTP1302D-2AVT: es una pieza versátil y accesible, ideal para quienes se inician en el mundo de la relojería o buscan un modelo de tamaño medio. Cuenta con bisel acanalado, función básica de hora y fecha, resistencia al agua hasta 50 metros y movimiento de cuarzo. Tiene un precio inferior a US$80.

Longines Mini Dolce Vita: toma inspiración directa de los diseños de Longines de 1927, al combinar la estética clásica de un reloj vintage. Además del brazalete estilo chocolate, ofrece una variedad de mallas para mayor versatilidad. El precio es de US$1950 en los modelos de acero con brazalete, y ligeramente menor si se elige con correa.

Zenith Defy Skyline 36: se distingue por el brazalete integrado, mientras que el diseño de estrella en la esfera añade personalidad sin sobrecargar la apariencia. Con resistencia al agua hasta 100 metros, acorde a su estilo deportivo, este reloj tiene un precio de US$8700.

Breda Virgil Tethered: esta pieza se destaca por sí misma, su brazalete resulta muy fácil de colocar y ajustar al tamaño exacto de la muñeca. Su precio es de US$185.

Citizen Tsuyosa Automatic: tiene una esfera con acabado sunray, ventana de fecha tipo cyclops, fondo transparente y brazalete tipo bala, a un precio de US$360.

Grand Seiko SBGW323 "Kiri": presenta una esfera lila con un acabado texturizado y cuesta US$5900.

