Las seis mejores marcas de relojes buenos y económicos que se pueden conseguir en EE.UU. en septiembre 2025

El reloj es uno de los accesorios indispensables, ya sea para ir a la oficina, la universidad o incluso a una cita. Con una amplia gama de estilos y precios, transmite una sensación de exclusividad. En ese camino, algunas marcas ofrecen muy buenas opciones a precios accesibles, lo que permite que más personas puedan lucirlos. Todos se pueden conseguir en EE.UU.

Marcas de relojes con buena calidad a precios accesibles

Existen diversas marcas estadounidenses, europeas y asiáticas que brindan los mejores productos con buena relación calidad-precio en 2025. De acuerdo con GQ, estos son:

Casio: la corporación multinacional japonesa cuenta con modelos G-Shock y relojes de pulsera analógicos alimentados con energía solar a montos accesibles de entre US$60 y US$80.

: la corporación multinacional japonesa cuenta con modelos G-Shock y relojes de pulsera analógicos alimentados con energía solar . Timex: esta compañía estadounidense ofrece una línea de relojes sofisticada a precios accesibles. Entre ellos se destaca su reloj de lectura fácil, que tiene un costo de US$61.

La compañía Timex también ofrece relojes de alta gama que están entre los US$100 y US$200 Captura de pantalla/Amazon

Swatch: la compañía suiza ofrece múltiples gamas de relojes de buena calidad y con precios económicos que rondan los US$80 y US$200.

la compañía suiza ofrece múltiples gamas de relojes de buena calidad y con precios económicos que . Orient: esta compañía japonesa se especializa en atractivos relojes de pulsera mecánicos a precios razonables. Los valores estándar rozan los US$280 y US$290.

Este reloj Orient de buceo japonés "Mako-3" tiene un costo estándar de US$280 Captura de pantalla/Amazon

Tissot: la compañía suiza que fabrica relojes mecánicos de la vieja escuela desde 1853 se caracteriza por ofrecer diseños inspirados en los sesenta y precios relativamente accesibles. Los valores estándar van entre US$300 y US$415.

: la compañía suiza que fabrica mecánicos de la vieja escuela desde 1853 se caracteriza por ofrecer diseños inspirados en los sesenta y precios relativamente accesibles. Seiko: la marca de relojería japonesa cuenta con muchas opciones para todos los presupuestos. El costo estándar de algunos de sus productos oscila entre US$435 y US$500.

El reloj 5 Sports Field GMT de Seiko tiene un costo cercano a los US$500 Captura de pantalla/huckberry

Los relojes intermedios que combinan lujo y buen precio

Para los usuarios que quieran gastar un poco más en un reloj, existen diferentes marcas intermedias que ofrecen lujos y precios lógicos para la calidad que ofrecen:

Citizen: la compañía japonesa se caracteriza por sus relojes con estética diaria y precios que van (en promedio) de US$296 a US$469.

Citizen se caracteriza por contar con uan gama de relojes ideales para vestir y salir Captura de pantalla/Amazonas

Unimatic: esta micromarca italiana de relojes inspira su estilo en la década de los cincuenta con esferas minimalistas. Los precios varían según la colección. Sin embargo, los valores estándar alcanzan los US$454 y US$887.

: esta micromarca italiana de relojes inspira su estilo en la década de los cincuenta con esferas minimalistas. Los precios varían según la colección. Sin embargo, . Lorier: estos relojes neoyorquinos inspirados en la época dorada de mediados del siglo XX componen un amplio catálogo de relojes de buceo, GMT, de campaña y cronógrafos a un precio aproximado de US$599.

Lorier se destaca por un estilo inspirado en la época dorada del diseño de mediados del siglo XX Captura de pantalla/Lorier

Shinola: la compañía detrás de la primera fábrica de alta gama en EE.UU. ofrece un estilo de relojes elegantes y rústicos a US$550 y US$850.

: la compañía detrás de la ofrece un estilo de relojes elegantes y rústicos Autodromo: esta compañía inspirada en los autos clásicos ofrece un diseño artesano y exclusivo. El precio de sus relojes varía en función de su colección. Sin embargo, puede rondar los US$595.

Bradley Price, creador de Autodromo, inspiró su marca a base de su afición por los autos deportivos Captura de pantalla/Autodromo

Por qué los relojes de alta gama suelen ser costosos

Los relojes de buena calidad gozan de diferentes presupuestos que van desde los US$80 hasta los US$11 mil, o incluso muchísimo más si se apuntan a marcas premium.

Este valor se debe a algunos factores como la materia prima, la producción- que puede tardar hasta un año-, el dinero invertido para consolidar el reloj y los costos de marketing para la marca, según consignó Horus Watch Straps.