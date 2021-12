Las fotos retro de Mónica Ayos que sorprendieron a sus seguidores: “Con la rebeldía de la edad”

Mónica Ayos estuvo haciendo orden en su casa y se encontró con una caja repleta de fotos de otras épocas de su extensa carrera. Entusiasmada con el hallazgo, quiso compartir algunas con sus seguidores de Instagram. “Creo haber tenido muy buen sentido del tinimg”, expresó en el nostálgico posteo.

La primera vez que la actriz estuvo en televisión a los once años cuando quedó seleccionada para formar parte del elenco infantil en un unitario de Narciso Ibáñez Menta. Después de varios programas en la pantalla chica, hizo su aparición como vedette en el teatro de revista y allí el triunfo fue absoluto.

El posteo de Mónica Ayos que recibió cientos de comentarios (Foto: Captura Instagram /@monicaayos)

En una de las fotos que posteó en la red social se la ve con el pelo rubio platinado, rodeada de sus compañeros de trabajo de ese momento. Sus seguidores le dejaron comentarios repletos de cariño y aseguraron que, al margen del cambio de look, estaba igual que en aquel momento como si los años no hubieran pasado para ella.

“Disfruté a full de esa blonda. La viví a pleno”, escribió junto a las cinco imágenes que compartió de su paso por el teatro donde se la ve siempre sonriente, bailando y haciendo trucos de bailarina tal como sus padres que son bailarines de tango.

Las fotos retro de Mónica Ayos (Foto: Instagram/@monicaayos)

Sin arrepentimientos y orgullosa de su pasado, Ayos continuó: “En la mano de cartas que me tocó, creo haber tenido un muy buen sentido del timing. Jugarla a los veinte y pico sin miedo a pifiar, con la rebeldía de la edad y ese envión con vistas al futuro, para seguir superando etapas, esperando con ansias un destino de deseos y metas diferentes, de no repetirme, de experiencias nuevas, esas mismas que me acompañaron hasta mi presente”.

Alejada ya de su trabajo como vedette, en 2011 su vida dio un vuelco de 180 grados. A su marido. Diego Olivera, le estaba yendo muy bien en México y ella fue contratada por la cadena Televisa para trabajar allá. Para ese entonces ya había abandonado las plumas y el cabello platinado y estaba dedicada a full a la actuación.

Las fotos retro de Mónica Ayos (Foto: Instagram/@monicaayos)

Por eso tomó una importante decisión y se instaló en ese país junto al actor y sus dos hijos, Federico y Victoria. A diario suele compartir en redes sociales postales familiares de su vida y su trabajo allí. Hace pocas semanas estuvo en Buenos Aires y pasó por Los Mammones (América), el programa conducido por Jey Mammon.