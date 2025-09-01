Lauren Manaker, experta en nutrición de Carolina del Sur: qué es más saludable en un menú de comida rápida

Es común que las personas sientan culpa al visitar un restaurante de comida rápida mientras intentan mantener una alimentación saludable. De acuerdo con una nutricionista de Estados Unidos, no es necesario avergonzarse por comer este tipo de alimentos de vez en cuando. De hecho, hasta pueden ser parte de una dieta balanceada.

Por qué la “comida chatarra” puede ser parte de una dieta balanceada

Lauren Manaker, una profesional de Carolina del Norte con una Maestría en Ciencias en Nutrición, según describe en su sitio web, le aseguró a Fox News que no es necesario pasar hambre en un local de comida rápida por miedo a caer en malos hábitos alimenticios.

La nutrióloga recomendó sustituir las papas a la francesa de los combos por rebanadas de manzana Internet:

La nutricionista de Carolina del Sur explicó que comida como la que venden en locales como McDonald’s, Wendy´s o Burger King sí aporta vitaminas y tiene un contenido nutricional rescatable.

De acuerdo con Manaker, la clave está en acompañar el menú con guarniciones y bebidas que lo equilibren para que los platillos estén más balanceados. Por ejemplo, ella recomendó intercambiar las papas a la francesa por rodajas de manzana, así como comprar agua simple o té sin azúcar en lugar de refresco.

Manaker afirmó que tampoco es problemático comerse las porciones enteras que ofrecen en el restaurante de hamburguesas. Más bien, la clave está en no recurrir a la comida rápida todos los días.

“Se trata de disfrutarlos como gustos ocasionales y de centrarse en alimentos ricos en nutrientes como frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras”, expresó la nutrióloga.

Qué alimentos del menú de McDonald’s recomendó la nutricionista

Lauren Manaker puso como ejemplo a la famosa cadena de comida rápida y le explicó a Fox News qué alimentos son los más convenientes por su relación entre nutrientes, cantidad de calorías y el tamaño de las porciones:

La carne de la hamburguesa con queso contiene proteína y hierro (Facebook/McDonald's)

Sándwich de huevo

Al tener huevo, este sándwich contiene proteína, así como vitaminas B5, B6, B12 y yodo.

Nuggets de pollo

Según la nutrióloga, los nuggets de pollo son una opción rica en proteína. Lo ideal es comerlos sin salsas, porque los condimentos aportan más calorías que nutrientes.

Hamburguesa con queso

Las hamburguesas sí pueden ser parte de una dieta balanceada, sobre todo por la proteína y el hierro que contiene la carne de res, así como el calcio presente en el queso.

Hamburguesa de pollo

Al igual que la opción de res, la hamburguesa de pollo aporta proteína.

Sándwich de filete de pescado

El pescado en este sándwich es rico en proteína y omega-3, pero al estar frito, lo mejor es no comprarlo con frecuencia. Manaker sugirió pedirlo sin queso para reducir la cantidad de calorías.

Qué opinan los expertos en nutrición sobre la comida rápida

Según el diccionario Merriam-Webster, la comida chatarra habla de los alimentos que son altos en calorías y con un bajo contenido nutricional. Aunque la Sociedad Americana de Nutrición señaló que no existe una definición consistente de este concepto dentro de la literatura académica.

Aunque las opiniones sobre la comida chatarra varían, todos los expertos coinciden en que los alimentos nutritivos deben tener prioridad (Pexels/Jill Wellington)

Comer alimentos de este tipo podría parecer contraproducente para cuidar la salud del cuerpo, pero otros expertos están de acuerdo con lo expuesto por Lauren Manaker.

La doctora en nutrición Rachel Paul explicó en su sitio web que la comida chatarra sí puede ser parte de una dieta balanceada, siempre y cuando se consuma con moderación. Comer de forma moderada tiene beneficios como la pérdida y el control de peso, así como ayudar a evitar condiciones como la diabetes.

Paul recomendó que las personas deben estar atentas al tamaño de sus porciones, a la frecuencia con la que comen y a las señales que manda su cuerpo cuando se ha ingerido demasiada comida.

Por el otro lado, instituciones como la Clínica Mayo consideran que lo mejor para mejorar la salud es evitar este tipo de alimentos. Esta organización médica de EE.UU. afirmó que las personas deberían enfocarse en: