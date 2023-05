Le fue infiel a su esposo, la descubrieron y pidió perdón, pero no se arrepiente: “Me hacía sentir viva”

escuchar

En los últimos días, los medios británicos dieron a conocer el caso de un hombre que descubrió que su esposa le era infiel gracias a una alerta de emergencia que el Reino Unido envió a los celulares de sus habitantes. Verity, quien no reveló su nombre completo, describe que cuando su esposo descubrió la verdad fue muy incómodo, ya que nunca se imaginó que algo así le fuera a pasar.

Según el Daily Record, quien hablo con la pareja del hombre, aseguró que la mujer, madre de un niño, comenzó su aventura después de sentirse como una “tercera rueda” en casa. “Desde que tuvimos a nuestro hijo, que es absolutamente la luz de nuestras vidas, no me malinterpreten, me he sentido como una tercera rueda no apreciada que también es el pegamento que mantiene unida a la familia”, afirmó.

Asimismo, admitió que sentía que había “perdido su identidad”, por el hecho de que tenía que encargarse de su trabajo, de la casa y su hijo y no recibía ayuda de su esposo. “Realmente siento que él nunca entenderá la carga mental que asumís como madre, que ni siquiera cruza la mente de un hombre”, explicó. “Es agotador. No me propuse lastimar a mi esposo, solo quería hacer algo por mí, como persona, no como madre”, contó.

La mujer espera que algún día su esposo la perdone (Foto: iStock)

Fue así que uno meses atrás, se inscribió en una web de citas para conocer otras personas. Ahí conoció a un hombre con el que se veía los fines de semana, sin que su esposo lo supiera. Verity sabía que sus actos no estaban bien, pero reconoce que el tiempo con su amante la hizo “sentirse viva”.

“Mi esposo lo es todo, el padre de nuestro hijo. Mi amante era solo este pasatiempo salvaje que me hacía sentir viva los fines de semana. Era solo un escape de todo el estrés de la vida diaria”, agregó. “Nuestra relación era principalmente sexual, por lo que no estuvimos juntos durante largos períodos de tiempo. Realmente nos conectamos en ese nivel”, finalizó.

El día que su esposo descubrió que tenía una aventura

El esposo de Verity descubrió que ella le era infiel el pasado 23 de abril, cuando el Gobierno del Reino Unido emitió una alerta de emergencia a las 3:00 PM.

Lo que ocurrió fue que la alerta hizo que su segundo teléfono, con el que se comunicaba con su amante, sonara fuertemente en toda la casa.

La mujer explicó que ella normalmente guardaba su celular en el auto, pero ese día se le olvidó y lo dejo en una prenda que estaba colgada en el perchero del pasillo. En ese momento, ella estaba con su esposo pintando el cuarto de su hijo cuando sonó la alerta, que era para prevenir potenciales peligros como inundaciones.

“Estaba allí sentada mirando mi teléfono ‘real’ y no sonó, pero mi maldito segundo teléfono sonó como si el mundo estuviera a punto de terminar”, comentó.

La alerta de emergencia previene de potenciales peligros como inundaciones. Foto: iStock

Su esposo salió del cuarto para buscar de donde provenía ese sonido, así que bajo las escaleras y encontró el dispositivo e inmediatamente sospechó que algo no estaba bien en su relación.

“Me quedé allí congelada con una mirada extraña en mi rostro. Solo recuerdo que gritó ‘Vamos, entonces, dime’. Cuando dijo ‘¿Hay alguien más?’ Solo asentí y sentí que quería desaparecer. El peor momento de mi vida”, admitió.

Aunque Verity sabe que es terrible lo que hizo, no cree que sea la culpa de ella sus problemas maritales. “Lamento haberlo lastimado y nadie debería tener que lidiar con eso. Y probablemente nunca me lo perdonaré, pero también tenía mis razones”, aseguró.

La mujer aseguró que en su matrimonio ya no se sentía bien. Foto: iStock

El esposo de la mujer confiscó su teléfono y ella no pudo comentarle a su amante la verdad. Por otra parte, le comentó lo que le sucedió a su familia y espera que con el tiempo ella y su esposo puedan llevarse bien.

“Si alguna vez me perdona… todavía es bastante pronto y todavía estamos viviendo juntos, lo cual es muy incómodo en este momento. Ni siquiera puede mirarme. Todo es un desastre”, concluyó.

El Tiempo (Colombia)