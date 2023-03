Logró superar a Nadia Comaneci y tenía todo para triunfar, pero un peligroso salto la dejó cuadripléjica y cambió la historia de la gimnasia

escuchar

Técnica, precisión y constancia son tres de los pilares fundamentales dentro de la gimnasia artística, una de las disciplinas más fascinantes, pero también más competitivas y exigentes. La generación del ‘70 recuerda a la impresionante Nadia Comaneci y su diez perfecto, y la del 2010, a Simone Biles por su increíble destreza, pero también por su valentía de hablar sobre la importancia de la salud mental en el deporte. Sin embargo, existió una atleta que se entrenó para hacerle sombra a la rumana y, de hecho, lo logró. Elena Mukhina fue una de las mejores gimnastas del mundo, hasta que un ejercicio, considerado de los más complejos y peligrosos, acabó, no solo con su carrera, sino también con su vida. Su historia marcó un antes y un después en la historia de dicho deporte y cambió las reglas del juego para siempre.

Mukhina nació el 1 de junio de 1960 en Moscú, cuando aún formaba parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Tuvo una infancia extremadamente dura: su padre era alcohólico y abandonó a su familia cuando ella era apenas una niña. Tiempo después, quedó huérfana, a raíz de un incendio que se cobró la vida de su madre. Fue su abuela quien se hizo cargo de ella.

Elena Mukhina comenzó a practicar gimnasia cuando era niña y se convirtió en una de las gimnastas más importantes (Foto: Captura de YouTube)

En medio de una difícil niñez, encontró un espacio de liberación, una herramienta para sobrevivir y seguir adelante: la gimnasia. Se entrenaba a diario en el club deportivo CSKA. Pero, para su suerte -o su desgracia depende de como se lo mire-, en esos tiempos, el podio en los saltos y las vigas era pura y exclusivamente de los rumanos. Una joven por entonces Nadia Comăneci se abría paso en la historia y ponía en jaque el dominio ruso, quienes no se quedaron sentados y salieron en busca de la próxima estrella que les devolviera el primer puesto. Y efectivamente, la encontraron.

Helena Mújina Captura

La sobrexigencia al límite para ganar una medalla

Cuando Elena era apenas una niña de 12 años que practicaba gimnasia como un hobby, los ojos del entrenador ruso Mikhail Klimenko se posaron en ella. Venía de dirigir al equipo masculino soviético y como Rumania se llevaba todos los laureles, decidieron enfocarse en las mujeres para recuperar la gloria.

Elena Mukhina y su entrenador Mikhail Klimenko (Foto: Captura de YouTube)

La dupla de Mukhina y Klimenko fue, por un lado, poderosa y por el otro, destructiva. La experiencia y el conocimiento de él, la implementación de ejercicios destinados originalmente a los hombres y el trabajo duro, convirtieron a la joven en una competidora a la cual respetar.

Todo parecía indicar que los soviéticos avanzaban a paso firme en la recuperación del podio: Elena ganó el all around en el Campeonato Mundial de gimnasia artística de 1978, y además se llevó el oro en suelo y en la categoría de equipos y la plata en asimétricas y barra. En una competencia mano a mano con Rumania, la URSS se quedó con el primer lugar en el medallero.

Elena Mukhina en el campeonato mundial de gimnasia de 1978

Un movimiento en falso y una carrera que llegó a su fin de la peor manera

Corría 1979 y faltaba solo un año para los Juegos Olímpicos de Moscú. Llegaba el desafío final, la prueba de fuego para Mukhina, esa para la cual prácticamente la entrenaron: era su momento y la única opción era ganar, más aún en su propia casa. No obstante, la sobreexigencia extrema a la que la sometieron, terminó costándole muy caro.

En vísperas del Campeonato Mundial de 1979, con sede en los Estados Unidos, se dio el primer quiebre: durante uno de los entrenamientos, Elena se rompió la pierna. Esto la inhabilitó a representar a su país, y no solo eso, sino que Rumania volvió a arrebatarle el primer puesto.

Elena Mukhina, la gimnasta rusa que cambió para siempre la gimnasia (Video: YouTube)

El calendario corría y parecía que las manecillas del reloj giraban más rápido. Se avecinaban las olimpíadas y la promesa rusa no estaba en condiciones de volver a la pista. Pero, la ambición, la presión y el deseo de gloria de la federación hicieron caso omiso a las recomendaciones médicas y la obligaron a entrenarse antes de estar completamente recuperada.

Fue así como, para sumarle dificultad a su rutina de piso, el entrenador incorporó el Salto Thomas, creado en 1978, uno de los más complejos y originalmente diseñado para los hombres. Ella debió ejecutarlo, a pesar de su frágil estado físico y a sabiendas de que aún le faltaba tiempo de rehabilitación. Un deportista de alto rendimiento conoce su cuerpo y si no está listo para ser exigido y, aún más con contraindicaciones médicas, el resultado solo puede ser devastador.

Mukhina nació el 1 de junio de 1960 en Moscú (Foto: Facebook Elena Mukhina Forever)

Mientras practicaba el complejo salto, Elena Mukhina cayó sobre su mentón, se rompió el cuello y quedó cuadripléjica.

“El accidente pudo haberse evitado”

La carrera de Elena terminó cuando tenía solo 19 años, mucho antes de lo esperado y sin la posibilidad de cumplir su sueño, porque previo a convertirse en una deportista de elite, era una joven inocente, con ilusiones y deseos, y que encontró en el deporte una forma de sobrevivir.

Faltaba poco para la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1980. El comité intentó ocultar la verdadera razón por la cual su estrella se perdía el torneo al argumentar que aún no estaba físicamente lista, e incluso sostuvieron que fue culpa de ella haber practicado el salto. Si bien no participó, la recompensaron con la orden de la insignia de honor y, más tarde, con la medalla de plata de la orden olímpica.

Elena Mukhina en una entrevista para el documental "More than a game" de 1991 (Video:YouTube)

En una entrevista para el documental More than a game (Más que un juego) de 1991, Elena habló sobre la traumática experiencia que vivió y contó detalles del fatídico día: “No estaba física ni psicológicamente lista. Mi herida pudo haberse esperado. Fue un accidente que pudo haberse anticipado”.

En este sentido, sostuvo que su entrenador la trató como un “pequeño robot” y le exigió de más: “No existía nada más aparte de la gimnasia. No tenía el derecho de estar ahí. Los problemas del afuera simplemente no existían. Él no entendía que tal vez estaba cansada, me decía ‘no estás cansada, simplemente no quieres hacerlo’. Ese era su método de entrenamiento”.

Un cambio rotundo en la gimnasia

Si bien la carrera deportiva de la gimnasta rusa terminó de manera abrupta y en la peor de las circunstancias, su historia sirvió para marcar un antes y un después en dicha disciplina. Luego de que saliera a la luz la verdadera causa de su “renuncia”, el Salto Thomas, uno de los ejercicios más difíciles creado por el gimnasta norteamericano Kurt Thomas, fue prohibido para las mujeres. La última lo realizó fue la gimnasta china He Xuemei en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. En 2017, 25 años después, fue excluido para los hombres.

Helena Mukhina murió el 22 de diciembre de 2006 a los 46 años (Foto: Captura de YouTube)

Elena murió el 22 de diciembre de 2006 en Moscú por complicaciones derivadas de su cuadriplejía. Tenía 46 años. Más de la mitad de su vida sufrió las consecuencias del abuso de poder y, si bien probablemente su nombre no resuena en una conversación sobre las mejores gimnastas del mundo, su talento, su carrera y su experiencia, sin duda alguna cambiaron la historia la gimnasia artística.