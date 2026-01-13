Cuáles son los refranes más populares en Estados Unidos que también se usan en español, según la IA

Algunas expresiones que se usan todos los días en Estados Unidos tienen equivalentes en español. Si bien la traducción no siempre es literal, hay enseñanzas compartidas o se emplean en contextos similares. A partir de una consulta realizada con la Inteligencia Artificial, se elaboró un listado de los refranes que son parte de las conversaciones.

Refranes en inglés con su equivalente en español

Al consultarle a ChatGPT cuáles son estas frases tradicionales, el chat con inteligencia artificial desarrolló un ranking con las 26 más comunes. Las siguientes no son traducciones literales, sino los refranes en inglés y su equivalencia para los hispanos.

Uno de los refranes hispanos que usan en Norteamérica Pexels - Unsplash

The apple doesn’t fall far from the tree - De tal palo, tal astilla o también se usa El fruto nunca cae lejos del árbol .

. Where there’s a will, there’s a way - Querer es poder .

. You made your bed, now lie in it - El que las hace, las paga.

A bad penny always turns up - Hierba mala nunca muere .

. It takes two to tango - Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata.

Loose lips sink ships - En boca cerrada, no entran moscas.

The pot calling the kettle black - Dijo el cazo a la olla.

If you can’t stand the heat, get out of the kitchen - El que no aguanta, que no se meta.

Talk is cheap - Del dicho al hecho hay un trecho .

. You can’t have your cake and eat it too - No se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo.

The truth will come out - La verdad tarde o temprano sale.

Don’t bite the hand that feeds you - No muerdas la mano del que te da de comer.

What’s done is done - Lo hecho, hecho está.

Birds of a feather flock together - Dime con quién andas y te diré quién eres .

. Old habits die hard - La costumbre es más fuerte que el amor.

Easy come, easy go - Como llegó, se fue.

There’s no such thing as a free lunch - Nada es gratis en esta vida.

Don’t count your chickens before they hatch - No cuentes los pollos antes de nacer.

The early bird catches the worm – Al que madruga, Dios le ayuda .​

.​ Better late than never – Más vale tarde que nunca.​

Practice makes perfect – La práctica hace al maestro.​

Honesty is the best policy – La honestidad es la mejor política.​

Actions speak louder than words – Una acción vale más que mil palabras.​

No pain, no gain – Sin esfuerzo no hay recompensa.​

Time is money – El tiempo es dinero .​

.​ Don’t judge a book by its cover – No juzgues un libro por su portada.

Para qué se usan los refranes en Estados Unidos

Aunque se desconoce cuál es el origen de muchos refranes, con el paso del tiempo se convirtieron en una pieza fundamental de la cultura de Estados Unidos y el resto del mundo. Cambridge Dictionary los define como “frases que se utilizan para dar consejos y transmitir sabiduría popular”.

Los refranes provienen desde las generaciones más antiguas Pexels - Unsplash

Además, la institución dio en un artículo su propio ranking de los que considera más utilizados en territorio estadounidense, así como un ejemplo del contexto correcto para emplearlos.

A word is enough to the wise - A buen entendedor pocas palabras.

Ejemplo en inglés: I stopped laughing when she hit my leg under the table. A word is enough to the wise.

En español: Dejé de reírme cuando me dio una patada por debajo de la mesa. A buen entendedor…

A stitch in time saves nine - Más vale prevenir que lamentar.

Ejemplo en inglés: You better put some sunscreen on; a stitch in time saves nine.

Ejemplo en español: Ponte protección solar; más vale prevenir que lamentar.

Better safe than sorry - Es la otra forma de decir “Más vale prevenir que lamentar”.

Ejemplo en inglés: Put your seatbelt on; better safe than sorry.

Ejemplo en español: Ponte el cinturón; más vale prevenir que lamentar.

A bird in the hand is worth two in the bush - Más vale pájaro en mano que ciento volando.

Ejemplo en inglés: Don’t quit your job just because you don’t like it, you may not find a better one. A bird in the hand is worth two in the bush.

Ejemplo en español: No dejes tu trabajo solo porque no te gusta, puede que no encuentres uno mejor. Más vale pájaro en mano que ciento volando.

Un refrán es una manera coloquial de dar una enseñanza Pexels - Unsplash

Más refranes en inglés usados por los hispanos

Por su parte, la Academia Europea calificó estas frases como oraciones que pueden ser verdad, pero también solo “creencias de la gente”. A su vez, creó también un ranking de los más usados.