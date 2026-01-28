La ley de seguridad que pone en alerta a los migrantes y anula el “Santuario” de California durante el Super Bowl LX

Muchos migrantes que asistan al Super Bowl LX extremarán sus medidas de seguridad durante la jornada del evento. Es que las inmediaciones del Levi’s Stadium en Santa Clara, California, serán escenario de una extensa presencia de agentes federales. Esto se debe a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le otorga a la final de la NFL la calificación de Special Event Assessment Rating (SEAR), lo que deja las políticas santuario en segundo plano.

Por qué habrá agentes federales en el Super Bowl 2026 en California

De acuerdo con la explicación oficial del DHS, los eventos con una clasificación SEAR son los que cuentan con algún tipo de apoyo federal. En ese sentido, oficiales de distintas agencias se hacen presentes y colaboran en la organización.

Por ser un evento SEAR, distintas agencias federales participarán en el operativo de seguridad del Super Bowl en Santa Clara, California The 111th Aerial and Architectural Photography - Conmebol

Según el sitio web del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en estos casos los agentes están encargados de tareas como:

Hallar y desbaratar operaciones terroristas.

Encontrar casos de trata de personas y explotación infantil.

Asegurar la ciberseguridad de la infraestructura crítica que sea necesaria para el funcionamiento del evento, en este caso el Super Bowl.

Garantizar el cumplimiento de leyes contra la venta de productos falsificados.

Llevar a cabo el despliegue de agentes especiales, analistas y equipos de respuesta como forma de apoyo operativo.

Por eso, los inmigrantes que asistan al Super Bowl LX en California se encontrarán con operativos coordinados por fuerzas federales en los alrededores del estadio.

En el pasado, concretamente en el Super Bowl 2021, el gobierno de Joe Biden informó que entidades como el ICE, el Servicio Secreto, la Guardia Costera y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), entre otras, participaron del operativo.

El ICE es una de las agencias que participó en operativos del Super Bowl en el pasado ICE

Los niveles de SEAR: cuál será el grado de participación federal en el Super Bowl 2026

De cara al partido que disputarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el DHS designa al Super Bowl como un evento SEAR 1. El rango máximo de calificación en la escala.

En específico, estos son los niveles:

Nivel 1: eventos con relevancia nacional o internacional que requieren apoyo federal interagencial extenso .

eventos con relevancia nacional o internacional que requieren . Nivel 2: eventos con esa misma importancia que pueden requerir algún nivel de apoyo federal .

eventos con esa misma importancia que pueden requerir . Nivel 3: eventos donde únicamente es necesario apoyo federal limitado .

eventos donde únicamente es necesario . Nivel 4: eventos con importancia nacional limitada, los cuales se gestionan a nivel estatal y local .

eventos con importancia nacional limitada, los cuales se gestionan a . Nivel 5: eventos que usualmente solo tienen relevancia local o estatal.

El DHS designa al Super Bowl como un evento SEAR 1 Carolyn Kaster - AP

Qué documentos debe tener un migrante para evitar una detención del ICE en el Super Bowl LX

Ante la presencia del ICE y otras agencias federales en las inmediaciones del estadio de Santa Clara, los extranjeros deben recordar cuáles son los documentos que podrían evitar una detención y eventualmente una expulsión acelerada.

Según una guía de la North Suburban Legal Aid Clinic, tanto inmigrantes irregulares como con estatus legal tienen diversas opciones.

Para inmigrantes con estatus legal

Green card.

Registro de llegada/salida (I-94), pasaporte sellado o documentos de viaje.

Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Aviso de aprobación (I-797).

Identificación que emitió el estado o licencia de conducir.

Para migrantes irregulares