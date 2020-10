Guillermo Vilas nunca quiso hablar sobre su vida privada, pero sus relaciones amorosas impactaron en los medios internacionales. Entre sus parejas más conocidas estuvo la princesa Carolina de Mónaco Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de octubre de 2020 • 11:22

El estreno del documental sobre Guillermo Vilas en Netflix, el hombre que hizo popular al tenis en la Argentina y uno de los mejores deportistas de la historia en nuestro país, generó gran expectativa en el mundo del deporte nacional. Serás lo que debas ser o no serás nada es el largometraje que recorre la historia de la leyenda del tenis y que revive su incansable lucha para ser reconocido como número uno del mundo.

Vilas, que ganó 62 títulos ATP en singles (además de 41 finales perdidas) y obtuvo 16 títulos en dobles (y diez finales), nunca quiso hablar sobre su vida privada y sus relaciones amorosas, aunque se supo mucho de ellas a través de los medios.

El mejor tenista argentino de todos los tiempos tuvo varias parejas reconocidas. En la foto, con la actriz Susana Romero Crédito: Instagram

El mejor tenista argentino tuvo varias parejas reconocidas. Gabriela Blondeau fue su primera novia famosa; después llegaron la relacionista pública Sandra Bhoer, la Miss Mundo Mirtha Massa, la actriz Susana Romero y las modelos María Lina Gianetti y Michelle Tomazsewski.

Pero fue el 11 de abril de 1982 cuando Vilas llegó a la tapa de todos los diarios y revistas del planeta. En plena Guerra de Malvinas, ganó el Abierto de Mónaco en una final electrizante. Y esa misma noche, en una fiesta que se hizo en la discoteca Jimmy Z, inició su relación con la princesa Carolina de Mónaco.

El amor mediático entre Guillermo Vilas y la princesa Carolina de Mónaco

A los 29 años, el tenista nacido en Mar del Plata llegó al principado de Mónaco para disputar el torneo de Montecarlo. También otro argentino, José Luis Clerc, competía en ese torneo y buscaba su lugar entre los primeros diez jugadores del mundo.

En una fiesta que se hizo en la discoteca Jimmy Z, Vilas inició su relación con la princesa Carolina de Mónaco Crédito: Instagram

Ambos fueron ganando sus partidos hasta que les tocó enfrentarse en una de las semifinales. El sábado 10 de abril de 1982, algunos días después del desembarco y la recuperación de las Malvinas, Guillermo superó a Batata 7-6 y 7-5 mientras eran observados por los miembros de la familia real, ubicados en el palco especial de la cancha principal del Montecarlo Country Club, uno de los lugares más bellos del circuito mundial de tenis profesional.

Los dos mejores jugadores argentinos de aquel entonces habían tenido algunos desencuentros y discusiones a pesar de ser compañeros en la Copa Davis. "Este es un momento de unión de los argentinos y nosotros, más que ninguno ante el mundo, debíamos dar esa imagen. Todos esperaban el menor desliz para caernos encima, José Luis fue un caballero y no esperaba otra cosa de él", expresó Vilas luego del partido.

El tenista y la princesa tuvieron una relación que duró apenas unos meses porque no tenía la aprobación de la familia real Crédito: Instagram

La final contra el checoslovaco Ivan Lendl, número 2 del mundo, tuvo lugar el 11 de abril de 1982. Sobre el polvo de ladrillo monegasco, Vilas perdió el primer set 6-1 pero se recuperó para vencer 7-6 y 6-3 y quedarse con el torneo.

Esa misma noche, en la discoteca Jimmy Z, hubo una fiesta en la que el tenista y la princesa se cruzaron. Así se inició una relación que duró apenas unos meses porque no tenía la aprobación de la familia real.

A los padres de Carolina, el príncipe Rainiero y la princesa Grace, no les gustaba el romance de su hija, quien se había separado recientemente de Phillipe Junot Crédito: Instagram

Dos días después, Carolina se reunió con Guillermo en París y cenaron en un restaurante chino llamado Le Mois. El idilio entre ambos continuó en los lugares donde jugaba Vilas y hasta se comentó, en todos los medios, que mantuvieron un encuentro de varios días en una isla del Pacífico.

A los padres de Carolina, el príncipe Rainiero y la princesa Grace, no les gustaba el romance de su hija, quien se había separado recientemente de Phillipe Junot, su anterior marido.

A los 29 años, el tenista nacido en Mar del Plata llegó al principado de Mónaco para disputar el torneo de Montecarlo Crédito: Instagram

El 13 de septiembre de 1982, la relación terminó luego de la muerte de la princesa Grace en un accidente de tránsito en el que se salvó de milagro otra de las herederas: Estefanía. Esta situación llevó a Carolina a una vida más cercana a su padre y a presentarse como la primera dama de Mónaco.

Guillermo y Carolina se alejaron y la relación quedó para la historia como uno de los romances más envidiados. Fueron cinco meses de amor intenso que vivieron la princesa y el tenista argentino.

Ganó el Abierto de Mónaco en una final electrizante. Esa misma noche, en una fiesta que se hizo en la discoteca Jimmy Z, inició su relación con la princesa Crédito: Instagram

Después de la separación, Vilas tuvo una vida amorosa agitada hasta que se casó con la tailandesa Phiangphathu Khumueang, con quien formó su familia.

Una vida familiar

En 2000, el mejor tenista argentino de la historia viajó a Tailandia para buscar un "mundo nuevo", un poco de paz interior. Una tarde, mientras paseaba por el Mahboonkrong Center, el shopping más importante de Bangkok, le llamó la atención una chica que lucía un vestido blanco.

Vilas terminó sus días de soltería cuando conoció a la tailandesa Phiangphathu Khumueang, con quien formó su familia Crédito: Instagram

Cuando se conocieron, él tenía 47 años y ella 17, y el flechazo fue inmediato. Según el propio Vilas, aquel día se enamoró perdidamente de Phiang. "La primera vez que nos vimos me dijo que yo era un buen hombre y eso me desarmó. Porque toda mi vida había querido ser una buena persona", confesó Guillermo tiempo después.

Con Phiang tuvieron cuatro hijos: Andanin, Lalindao, Intila y Guillermo Crédito: Instagram

El 21 de mayo de 2016, se casaron en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes del barrio de Belgrano. Guillermo y Phiang, que se habían unido por civil cinco días antes, ya estaban casados en la embajada tailandesa de Buenos Aires desde el 16 de mayo de 2005.

Vilas tiene 68 años y su esposa, Phiang, 30 menos que él. "Es la mujer la que decide todo, no uno. Ninguna de mis relaciones fue tan fuerte. Me encantan los chicos, aunque para tener los míos primero debo encontrar a la mujer que sea la madre, algo que no es fácil", había dicho antes de conocerla. Juntos tuvieron cuatro hijos: Andanin, nacida en 2003 en París; Lalindao, en enero de 2010 en Miami; Intila, en diciembre de 2010 en Buenos Aires; y su único hijo varón, Guillermo, nació en Mónaco en abril de 2017.

El festejo del cumpleaños 68 de Vilas Crédito: Instagram

Vilas, ganador de 62 títulos ATP y número 2 del mundo en 1975 -aunque todavía lucha porque le reconozcan ser el número 1- es considerado uno de los mejores tenistas de la historia sobre polvo de ladrillo. Fue número 1 de la Argentina en singles entre 1971 y 1984, y número 1 argentino en dobles en 1977, 1978 y 1979. Disputó ocho finales individuales de Grand Slam, ganó Roland Garros y el US Open en 1977, y el Australian Open 1978 y 1979. Fue también campeón del Masters 1974 y finalista de la Copa Davis en 1981.

Y aunque nunca quiso hablar sobre su vida privada, sus relaciones amorosas generaron tanto impacto mediático como los títulos que ganó.