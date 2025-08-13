Los diez perfumes árabes de hombre más vendidos en EE.UU. con aromas inolvidables: cuánto cuestan los mejores

En los últimos años, las fragancias procedentes de Medio Oriente ganaron espacio en la industria de la perfumería internacional. Factores como la duración de la esencia, la utilización de ingredientes característicos como el oud y el ámbar, y el diseño particular de los frascos contribuyeron a esta expansión. Estos son los 10 mejores perfumes árabes para hombre, según un ranking de los más vendidos en Estados Unidos.

Popularidad creciente de los perfumes árabes

En Estados Unidos, estos productos incrementaron su presencia en canales de comercio electrónico. Entre los consumidores masculinos, los perfumes árabes destacan por la variedad de composiciones y por su competitividad frente a marcas de diseñador.

El crecimiento de los perfumes árabes en el mercado estadounidense podría mantenerse en los próximos años si se consolidan las tendencias actuales de consumo Imagen Freepik

De acuerdo con datos de Amazon, existen diez fragancias árabes para hombre que se encuentran entre las más vendidas en la plataforma, con precios y formatos que varían según la marca y el tamaño del envase.

Cuáles son los perfumes árabes de hombre más vendidos en EE.UU.

Rasasi Hawas

Rasasi Hawas lidera la lista con una mezcla que integra manzana, bergamota, limón y canela en sus notas de salida. En el corazón de la fragancia se encuentran azahar, cardamomo y ciruela, mientras que la base combina pachulí, ámbar gris, madera a la deriva y almizcle.

El producto se presenta en un envase de 100 mililitros, con un precio aproximado de 21,99 dólares en Amazon. La marca lo describe como una opción versátil para distintas situaciones, desde uso diario hasta reuniones formales.

Esta fragancia se convirtió en la más vendida de la plataforma de Amazon, superando a las marcas populares de Europa como Versace Foto Amazon

Afnan 9 AM Pour Homme

En el segundo lugar se encuentra Afnan 9 AM Pour Homme. Esta fragancia inicia con bergamota, lavanda, canela y manzana. Sus notas medias incluyen muguet y azahar, mientras que la base está compuesta por pachulí, ámbar, vainilla y haba tonka.

Disponible en un formato de 100 mililitros, tiene un precio de US$26. Según la descripción de la marca, su composición busca proyectar un aroma duradero y definido.

Club de Nuit Intense de Armaf

En tercer puesto figura Club de Nuit Intense Man, de la marca Armaf. Su estructura olfativa comienza con manzana, bergamota, grosella negra, limón y piña. El desarrollo medio incorpora abedul, jazmín y rosa, mientras que la base integra ámbar gris, almizcle, pachulí y vainilla.

Se la conoce como “la bestia negra” y se comercializa en envases de 200 mililitros a un precio cercano a US$43,20, además de opciones de 105 mililitros. Armaf forma parte de Sterling Parfums, empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos.

Lattafa Angham

En cuarto sitio de los perfumes árabes de hombre más vendidos en EE.UU., Lattafa Angham combina mandarina, jengibre y pimienta rosa en las notas iniciales. El centro de la fragancia incluye praliné, lavanda y cacao, con un fondo de almizcle, ámbar y vainilla. Su presentación de 100 mililitros cuesta aproximadamente US$39,75.

Afnan Supremacy Edición Coleccionista

El quinto puesto lo ocupa Afnan Supremacy Edición Coleccionista. Esta versión ofrece piña, bergamota, manzana y flores blancas en la salida; azahar, abedul y ámbar en el cuerpo; y musgo de roble, almizcle y ámbar gris en la base. El envase de 100 mililitros tiene un valor de US$40.

Con un envase original, este perfume se ubica entre los cinco más vendidos de EE.UU. Foto Amazon

Lattafa Khamrah Qahwa

En la sexta posición de los perfumes árabes más vendidos para hombre se encuentra Lattafa Khamrah Qahwa, lanzada en 2023. Esta fragancia contiene jengibre, canela y cardamomo como notas iniciales, seguidas por praliné, frutas confitadas y flores blancas. El cierre combina café arábica, granos tonka, almizcle, benjuí y vainilla. El frasco de 100 mililitros tiene un precio aproximado de US$27.

Club De Nuit Untold

El séptimo lugar lo ocupa Armaf Club De Nuit Untold, que integra azafrán y jazmín en su apertura; amberwood y ámbar gris en el corazón; y resina de abeto junto con cedro en la base. El formato de 100 mililitros se comercializa por unos US$32,99.

Lattafa Opulent Dubai

En octava posición, Lattafa Opulent Dubai presenta limón, jengibre, pomelo y mango en las notas de salida. El cuerpo incluye jazmín, violeta y madera de cedro, mientras que la base se compone de ámbar gris, musgo de roble, maderas y benjuí. El frasco de 100 mililitros cuesta US$23,99.

Qaed Al Fursan

El noveno lugar corresponde a Lattafa Qaed Al Fursan. Sus notas iniciales incluyen azafrán y piña; en el centro se encuentran jazmín y bálsamo de abeto; y el fondo incorpora madera de oud, cedro y ámbar. El envase de 90 mililitros tiene un precio de US$15,99, uno de los más económicos del mercado.

Lattafa Asad Bourbon

En la décima posición de los perfumes árabes de hombre se encuentra Lattafa Asad Bourbon. Su salida combina pimienta rosa, lavanda y ciruela mirabelle. La fase intermedia integra cacao, davana y nuez moscada, cerrando con vetiver, vainilla bourbon y ámbar. El formato de 100 mililitros se comercializa a US$24,99.

Lattafa Asad Bourbon es uno de los perfumes más populares Foto Amazon

Factores que impulsan la demanda de perfumes árabes

El interés por estas fragancias en EE.UU. (y en todo el mundo) se vincula con varios elementos: el uso de materias primas típicas de la perfumería árabe, la duración de la esencia, la variedad de propuestas unisex y el valor competitivo frente a opciones de lujo occidentales.

La presencia de estas marcas en plataformas como Amazon facilita el acceso a consumidores de diferentes regiones, lo que amplía la distribución y el reconocimiento de productos que anteriormente tenían un mercado más limitado.