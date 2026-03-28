Los errores más comunes en el cuidado de las plantas de interior
Expertos señalan prácticas que afectan el crecimiento de plantas en espacios interiores con baja iluminación y recomiendan alternativas adecuadas
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Con la llegada del otoño se incrementa el interés por incorporar plantas en interiores; sin embargo, en viviendas y oficinas persisten espacios con baja iluminación donde se cometen errores al ubicar determinadas especies, lo que incide en su desarrollo.
La incorporación de plantas en el hogar se extendió como una práctica asociada a la decoración de interiores. A pesar de ello, existen áreas dentro de las viviendas que no reciben luz solar directa o suficiente, lo que condiciona el tipo de vegetación que puede mantenerse en esos espacios. En ese contexto, se identifican dos situaciones habituales relacionadas con la elección y ubicación de plantas en rincones con baja iluminación, las cuales influyen en su crecimiento y mantenimiento.
No compre una planta que no está crecida
De acuerdo con el experto en plantas Álvaro Pedrera Arbex, conocido en redes como @Ypikue, la adquisición de plantas jóvenes no siempre es adecuada para espacios con poca luz. En este tipo de condiciones, la vegetación tiende a reducir su ritmo de crecimiento y adopta un comportamiento descrito como “modo ahorro”, por lo que no se puede esperar que crezcan de forma rápida.
En consecuencia, cuando el objetivo es cubrir un espacio con plantas de mayor volumen, se recomienda optar por ejemplares que ya hayan alcanzado un desarrollo considerable. Entre las especies mencionadas por el especialista se encuentran las pothos, las zamioculcas, las sansevieras y las aspidistras, que se adaptan a entornos con iluminación limitada.
No coloque plantas pequeñas en rincones oscuros
Otra recomendación del mismo especialista consiste en evitar ubicar plantas de tamaño reducido en esquinas con escasa luz. En estos espacios, el desarrollo de la vegetación se ve limitado independientemente de sus características o requerimientos.
Por ello, si la intención es observar crecimiento o floración, se sugiere situarlas en lugares con mayor acceso a luz. Según el experto, aunque las plantas pueden mantenerse vivas en condiciones de baja iluminación, “no va a crecer”.
Para plantas pequeñas que se espera que aumenten su tamaño, se aconseja colocarlas en áreas con luz indirecta tenue, fluorescente o natural difusa. Estas condiciones también implican una menor frecuencia de riego, ya que la humedad se conserva por más tiempo en el sustrato, según el blog Aromática.
Por María Camila Salas Valencia
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