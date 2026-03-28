No tires los saquitos de té usados: por qué los jardineros recomiendan enterrarlos en las plantas

El uso de saquitos de té en jardinería se consolida como una alternativa natural para mejorar el suelo y reutilizar residuos orgánicos del hogar. Sus componentes, como los taninos, el ácido tánico y el nitrógeno, aportan nutrientes y modifican el pH. Además, favorecen el crecimiento vegetal y mejoran las condiciones del sustrato.

Por qué recomiendan enterrar los saquitos de té en las plantas

Los jardineros aprovechan las bolsitas de té usadas porque aportan materia orgánica que se descompone de forma similar a otros residuos de cocina. Este proceso libera compuestos que enriquecen el suelo y favorecen el desarrollo vegetal.

Al descomponerse, funcionan como materia orgánica que mejora la calidad del sustrato Captura de Go Green

De acuerdo con Green Matters, las bolsitas infusionadas sirven como fuente de alimento para las plántulas y ayudan a retener la humedad. Esto resulta útil en etapas iniciales del cultivo, ya que mantiene condiciones favorables para la germinación de semillas. Además, su uso ofrece ventajas adicionales como:

Contribuye a mantener la calidad del suelo, un factor central para el crecimiento de cualquier jardín.

Su aroma podría actuar como repelente natural que evita que ratones, arañas, insectos y gatos se alimenten de las plantas.

que evita que ratones, arañas, insectos y gatos se alimenten de las plantas. Puede ayudar a limitar el crecimiento de hongos y malas hierbas. Es por esto que se recomienda preparar una infusión suave y aplicarla sobre las hojas para ayudar a prevenir enfermedades fúngicas.

Su uso contribuye al control de plagas y actúa como barrera frente a hongos y malezas Captura de Go Green

El efecto del ácido tánico en el suelo y las plantas

El componente clave del té es el ácido tánico, un compuesto que influye directamente en las propiedades del suelo. Según escribió la especialista en jardinería Amy Grant en Gardening Know How, este elemento “actúa como fertilizante, aumentando la absorción de nitrógeno por la planta”.

A su vez, el portal The Skilled Gardener explica que el ácido tánico aporta acidez al sustrato, lo que permite reducir gradualmente el pH del suelo. Esta modificación favorece a especies que requieren ambientes ligeramente ácidos y mejora la disponibilidad de nutrientes.

¿Cómo usar correctamente los saquitos de té en las plantas?

Existen distintas formas de incorporar el té en el jardín. Las principales opciones explicadas por Go Green incluyen:

Enterrar bolsitas compostables o esparcir las hojas directamente en la tierra.

Preparar una infusión suave y utilizarla como fertilizante líquido.

Añadirlas al compost para acelerar la descomposición

Sobre este último punto, el compostaje es una de las formas más seguras de aprovechar los saquitos de té. Según The Skilled Gardener, estos residuos “añaden nitrógeno a la pila de compost”.

Además, atraen bacterias beneficiosas y lombrices de tierra que mejoran la estructura del suelo al crear túneles que facilitan la circulación de agua y aire en las raíces.

Por otro lado, según Gardening Know How, es necesario verificar que las bolsitas estén hechas de fibras naturales. En caso contrario, se deben retirar las hojas y descartar el material sintético.

En el compost, aporta nitrógeno y favorece la actividad de bacterias y lombrices Captura de Go Green

¿Qué plantas se benefician más del té?

El efecto del ácido tánico resulta favorable en especies que crecen en suelos ácidos, como:

Hortensias

Helechos

Rododendros

Arándanos

Camelias

Tomates

Pimientos

En contraste, plantas como suculentas, cactus o hierbas que requieren suelos alcalinos pueden verse afectadas por el uso de té, debido a los cambios en el pH del suelo.