Los expertos recomendaron qué prendas no usar en un vuelo para viajar más cómodo

A la hora de emprender un viaje en avión, la mayoría de los turistas prioriza la comodidad. Sin embargo, no todas las prendas son las mejores. Para esto, un grupo de especialistas consultados por la revista Travel Leisure recomendó cuáles son las cosas que es mejor no llevar y qué es preferible evitar para varias horas a bordo.

Desde problemas de circulación hasta fluctuaciones de temperatura en la cabina, la ropa que se usa en un vuelo puede influir mucho más que el estilo.

Es importante la ropa que se elige a la hora de viajar en avión. Freepik

Los consejos de los expertos

No usar ropa ajustada

Los expertos consultados por el medio especializado coincidieron en que la ropa ajustada no tiene cabida en un vuelo. “Para vuelos de larga distancia, evitá la ropa muy ajustada”, comentó Natalie Houston, empleada de aerolínea y miembro de Adventures of Matt and Nat. “El cuerpo se hincha naturalmente con la altitud, y la ropa ajustada puede hacer que esto sea aún más incómodo”, añadió.

La experta en etiqueta Lisa Mirza Grotts coincidió con esta opinión y añadió que si bien los pantalones ajustados pueden verse elegantes en el aeropuerto, la comodidad y la circulación son mucho más importantes en el aire. “La ropa holgada y en capas no solo ayuda a prevenir la trombosis venosa profunda, sino que también te mantiene cómodo cuando la temperatura en la cabina fluctúa”, afirmó Grotts.

Evitar ropa que se arrastre por el piso

Houston también advirtió que, si bien los aviones pueden aspirarse rápidamente entre viajes, podrían no estar tan limpios como se cree, por lo que conviene asegurarse de que el dobladillo quede perfecto. “Los vestidos largos, los pantalones que arrastran, los shorts o los tops cortos no son la mejor idea. Terminarás rozando superficies que preferirías no tocar”, marcó.

Mucha gente utiliza prendas que no son adecuadas para viajar.

Nada de enterizos

Los monos, como los vaqueros ajustados, pueden ser bonitos en tierra, pero no tienen cabida en un avión, sobre todo si querés ir al baño en pleno vuelo. “Son divertidos en teoría, pero tremendamente poco prácticos cuando te cuesta usarlos en el pequeño baño de un avión”, dijo Houston.

Evitar prendas exteriores voluminosas

Según Travis Turner, vicepresidente de experiencias de los huéspedes de Cirrus Aviation Services, es mejor guardar la ropa de abrigo voluminosa en el equipaje de mano o facturado, ya que podría ser peligrosa en caso de emergencia. “Los abrigos grandes o las chaquetas acolchadas pesadas pueden dificultar el movimiento durante una evacuación de emergencia”, explicó Turner. En cambio, indicó que las capas ligeras son más seguras.

No usar tacos altos

“¿Elegante? Quizás. ¿Práctico? Ni un poquito”, comentó Whitney Haldeman, fundadora de Atlas Adventures, sobre los tacones altos. “Los aeropuertos suelen implicar largas caminatas, carreras inesperadas hasta la puerta de embarque y, ocasionalmente, subir las escaleras del avión cuando no hay pasarela (un terreno poco apto para tacones de aguja)”, indicó.

Además, Haldeman añadió que, durante el vuelo, los tacones y las suelas resbaladizas suponen un riesgo real para la seguridad.

Qué usar también es importante para viajar más cómodo. Freepik

Evitar las ojotas y chancletas

Al igual que los tacones, las chancletas pueden ser bonitas para las vacaciones, pero no para el vuelo de ida. “Nunca deberías usarlas, o idealmente, nunca uses sandalias de ningún tipo”, dijo Steve Schwab, director ejecutivo de la empresa de alquiler vacacional Casago. Los espacios reducidos hacen que los pies al descubierto sean incómodos para los demás pasajeros, y los zapatos sueltos pueden resbalar fácilmente. “Las sandalias, especialmente las que no se ajustan bien a los pies, nunca son ideales para una emergencia”, añadió y detalló: “Se salen fácilmente y pueden hacerte tropezar”.

Evitar cualquier prenda de vestir

Ari Wohl , presidente y fundador de Tribeca Jets, señala que las aerolíneas pueden denegar el embarque o incluso expulsar a pasajeros según su vestimenta. “Las aerolíneas se reservan el derecho de aplicar códigos de vestimenta que protejan la comodidad y la seguridad de todos los pasajeros a bordo”, declaró Wohl. La ropa con lenguaje ofensivo, mensajes políticos o gráficos provocativos puede infringir los códigos de vestimenta de las aerolíneas, diseñados para garantizar la comodidad y la seguridad de los pasajeros.

En cuanto a qué ponerse, la experta en viajes de Expedia, Melanie Fish, recomienda capas prácticas. Opta por ropa cómoda y resistente a las arrugas, evita el blanco por si se derrama algo o hay turbulencias y procura lucir impecable.