Los productos más buscados por los usuarios en el CyberMonday 2025

El lunes 3 de noviembre empezó el CyberMonday 2025 que se extendió hasta el miércoles 5 (incluso más). Se trata de un evento de descuentos que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Durante estos días, las tiendas virtuales ofrecieron rebajas y cuotas sin interés en diversos productos.

En este contexto, muchos argentinos aprovecharon la ocasión para comprar con descuento artículos que normalmente tienen precios altos. Si bien la iniciativa fue impulsada por el sector de la tecnología, las consultas en la web también abarcaron otros sectores, como la indumentaria o los vuelos. La plataforma Google Trends permite analizar cuáles son los productos más buscados en el CyberMonday 2025:

1) Ropa

A pesar de que el evento nació del rubro tecnológico, las marcas de indumentaria estuvieron entre las más solicitadas. La ropa de mujer aparece entre las primeras búsquedas, con un aumento del 2.550% por encima del promedio, seguida de algunos locales de ropa con promociones para este evento.

La indumentaria de mujer estuvo entre las más buscadas (Foto: Freepik)

2) Zapatillas

El calzado informal fue furor durante el CyberMonday, en especial las zapatillas deportivas. Al tratarse de un producto caro, la posibilidad de comprarlos en cuotas sin interés resulta una oferta muy tentadora. Dentro del segmento, las búsquedas de botines de fútbol aumentaron un 1.050% sobre el promedio, según Google Trends.

Las ofertas de modelos de zapatillas estuvieron presentes en el CyberMonday

3) Celulares

Dentro del rubro de la tecnología, los teléfonos celulares fueron una de las principales búsquedas de los usuarios. Muchos aprovecharon los bajos precios y la financiación sin interés para cambiar de modelo, ya sea usado o nuevo. Los dispositivos de gama media estuvieron entre los más populares.

Las consultas sobre celulares crecieron durante los días del CyberMonday Xiaomi / Apple

4) PlayStation 5

El último modelo de la consola de videojuegos mantuvo su atractivo intacto en esta edición del CyberMonday. Esto probablemente se debe a que muchas tiendas de tecnología ofrecieron una reducción del precio durante estos días. De acuerdo con la plataforma de Google Trends, la cantidad de personas buscando este artículo fue un 2.000% mayor que lo usual.

El último modelo de la consola de Sony fue furor durante el CyberMonday Sony

5) Lavarropas

En el sector de los electrodomésticos, el lavarropas se llevó el primer puesto. Este artículo clave para la limpieza de la ropa estuvo entre los más buscados, con un aumento del 2.105% por encima del promedio. Las heladeras y las cocinas eléctricas también aparecieron entre las más solicitadas dentro del segmento.

El lavarropas fue el más buscado dentro del rubro de los electrodomésticos

6) Pasajes

Muchos usuarios utilizaron la oportunidad para comprar los boletos de su próximo viaje. El medio de transporte más solicitado fue el micro a larga distancia, aunque también aparecieron búsquedas de avión y Buquebus. Seguramente, los compradores tienen en mente la escapada del próximo fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre.

Las consultas por los precios de los pasajes crecieron durante el CyberMonday

7) Sillones

Finalmente, el sector de la decoración no se quedó atrás. Los sillones estuvieron presentes en las consultas del CyberMonday 2025, con un aumento del 1.550% por arriba del promedio. Al ser un artículo que suele costar mucho, varios consumidores aprovecharon las ofertas y rebajas de las tiendas de muebles.