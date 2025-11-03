Hasta cuándo es el Cyber Monday 2025 y los mejores trucos para aprovecharlo
El evento de descuentos online se extiende durante los primeros días de noviembre y ofrece promociones exclusivas; cómo comparar los precios
El Cyber Monday 2025, edición anual de descuentos online en Argentina, comenzó el lunes 3 de noviembre y finaliza el miércoles 5 de noviembre. Durante estos tres días, las tiendas ofrecen rebajas en diversos productos.
Ante la gran cantidad de ofertas disponibles, resulta crucial saber cómo identificar las verdaderas oportunidades y evitar engaños. Varios sitios web facilitan la comparación de precios y el seguimiento de su evolución a lo largo del tiempo, con el fin de ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas.
Cierre del Cyber Monday 2025
El Cyber Monday 2025, comenzó este lunes 3 de noviembre y concluye el miércoles 5 de noviembre. Durante este período, numerosas tiendas online ofrecen descuentos en una amplia gama de productos, de manera similar al Hot Sale de mayo.
Qué marcas participan del Cyber Monday
El sitio oficial de Cyber Monday ofrece la lista de las marcas que se adhieren a estos días de descuentos:
Electrónica y Tecnología:
- Vea cencosud
- Dvigi purificadores de agua
- Oportutek
- Shipin
- Naldo
- Coppel
- Jumbo cencosud
- MacStation
- Tiendamia
- A LOISE
- Casadelaudio.com
- Frávega
- Megatone.net
- Mercado Libre
- Nuevas
- On City
- Drean
- Samsung
- Novogar
- Nespresso
- Pardo
- Cetrogar
- Perozzi e Hijo
- BGH
- Electro World
- Carrefour
- Gadnic
Salud y Belleza:
- Pigmento
- Farmacity
- Openfarma
- Parfumerie
- Farmaonline
- Juleriaque
Viajes:
- Deturista
- Pax Assistance
- Asegura tu viaje
- Aeropuertos Argentina
- GO! Assistance
- Assist Card
- Almundo
- Coris Asistencia al Viajero
- Universal Assistance
- AXA
- Colonia Express
Super, Bodegas y Gastronomía:
- La Barra
- Coca-Cola
- Bonvivir
Indumentaria y Calzado:
- Chelsea
- Exit
- Dexter
- Adidas
- Cataleia (asumo que te referías a esta marca con “C”)
- Stock Center
- Sporting
- Moov
Servicios y Varios:
- Movistar
- Personal
Deportes y Fitness:
- Overtech
- SevenSport
- Open Sports
Muebles, Hogar y Deco:
- BedTime
- La Espumería
- Sodimac
- Simmons
- Easy cencosud
- SommierCenter
- Arredo
- Belmo
- Gardenlife
Comparar precios, la clave para identificar descuentos reales
Para confirmar si un descuento del Cyber Monday es genuino, se aconseja recurrir a comparadores de precios. Estas herramientas examinan los precios de los productos en diversas tiendas durante todo el año. Esto permite corroborar si el descuento se aplica sobre un precio incrementado artificialmente previo al evento.
Sitios web para comparar precios
Existen varios sitios web diseñados para comparar precios a lo largo del tiempo, entre ellos:
Estos comparadores no tienen relación con el Cyber Monday y operan durante todo el año.
Los sitios exhiben productos destacados en su página principal, pero también permiten buscar productos específicos por marca y modelo. Tras la búsqueda, muestran qué tiendas ofrecen el producto, el precio actual en cada una y el historial de precios de las últimas semanas. Este seguimiento histórico permite detectar si el precio tuvo un aumento previo al descuento.
Estos sitios requieren una búsqueda manual ingresando la marca y el modelo exacto del producto que se desea adquirir. Es importante verificar que el producto sea idéntico al buscado, para evitar confusiones con modelos similares que justifiquen un precio diferente.
Una vez identificado un precio favorable a través del comparador, este redirige al usuario a la tienda correspondiente para completar la compra. Es crucial acceder a la tienda a través del sitio oficial del Cyber Monday.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
