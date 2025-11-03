Hasta cuándo es el Cyber Monday 2025 y los mejores trucos para aprovecharlo

El Cyber Monday 2025, edición anual de descuentos online en Argentina, comenzó el lunes 3 de noviembre y finaliza el miércoles 5 de noviembre. Durante estos tres días, las tiendas ofrecen rebajas en diversos productos.

Ante la gran cantidad de ofertas disponibles, resulta crucial saber cómo identificar las verdaderas oportunidades y evitar engaños. Varios sitios web facilitan la comparación de precios y el seguimiento de su evolución a lo largo del tiempo, con el fin de ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas.

El Cyber Monday tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de noviembre Jirapong Manustrong - Shutterstock

Cierre del Cyber Monday 2025

El Cyber Monday 2025, comenzó este lunes 3 de noviembre y concluye el miércoles 5 de noviembre. Durante este período, numerosas tiendas online ofrecen descuentos en una amplia gama de productos, de manera similar al Hot Sale de mayo.

Qué marcas participan del Cyber Monday

El sitio oficial de Cyber Monday ofrece la lista de las marcas que se adhieren a estos días de descuentos:

Electrónica y Tecnología:

Vea cencosud

Dvigi purificadores de agua

Oportutek

Shipin

Naldo

Coppel

Jumbo cencosud

MacStation

Tiendamia

A LOISE

Casadelaudio.com

Frávega

Megatone.net

Mercado Libre

Nuevas

On City

Drean

Samsung

Novogar

Nespresso

Pardo

Cetrogar

Perozzi e Hijo

BGH

Electro World

Carrefour

Gadnic

Salud y Belleza:

Pigmento

Farmacity

Openfarma

Parfumerie

Farmaonline

Juleriaque

Viajes:

Deturista

Pax Assistance

Asegura tu viaje

Aeropuertos Argentina

GO! Assistance

Assist Card

Almundo

Coris Asistencia al Viajero

Universal Assistance

AXA

Colonia Express

Super, Bodegas y Gastronomía:

La Barra

Coca-Cola

Bonvivir

Indumentaria y Calzado:

Chelsea

Exit

Dexter

Adidas

Cataleia (asumo que te referías a esta marca con “C”)

Stock Center

Sporting

Moov

Servicios y Varios:

Movistar

Personal

Deportes y Fitness:

Overtech

SevenSport

Open Sports

Muebles, Hogar y Deco:

BedTime

La Espumería

Sodimac

Simmons

Easy cencosud

SommierCenter

Arredo

Belmo

Gardenlife

Comparar precios, la clave para identificar descuentos reales

Para confirmar si un descuento del Cyber Monday es genuino, se aconseja recurrir a comparadores de precios. Estas herramientas examinan los precios de los productos en diversas tiendas durante todo el año. Esto permite corroborar si el descuento se aplica sobre un precio incrementado artificialmente previo al evento.

El Cyber Monday se extendera hasta el 5 de noviembre

Sitios web para comparar precios

Existen varios sitios web diseñados para comparar precios a lo largo del tiempo, entre ellos:

Estos comparadores no tienen relación con el Cyber Monday y operan durante todo el año.

Un ejemplo de la evolución de precios de un par de zapatillas en una tienda específica según Precialo

Los sitios exhiben productos destacados en su página principal, pero también permiten buscar productos específicos por marca y modelo. Tras la búsqueda, muestran qué tiendas ofrecen el producto, el precio actual en cada una y el historial de precios de las últimas semanas. Este seguimiento histórico permite detectar si el precio tuvo un aumento previo al descuento.

Estos sitios requieren una búsqueda manual ingresando la marca y el modelo exacto del producto que se desea adquirir. Es importante verificar que el producto sea idéntico al buscado, para evitar confusiones con modelos similares que justifiquen un precio diferente.

Un ejemplo de evolución de precios del sitio MercadoTrack

Una vez identificado un precio favorable a través del comparador, este redirige al usuario a la tienda correspondiente para completar la compra. Es crucial acceder a la tienda a través del sitio oficial del Cyber Monday.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.