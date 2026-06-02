Los tres alimentos que empeoran los dolores de cabeza
Expertos aseguran que identificar los productos que desencadenan los síntomas puede ayudar a reducir la frecuencia y la intensidad de los episodios
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Para millones de personas que padecen migrañas, los dolores de cabeza no aparecen al azar. Aunque factores como el estrés, la falta de sueño o los cambios hormonales suelen estar involucrados, expertos señalan que determinados alimentos pueden activar estos episodios en personas con vulnerabilidad genética.
Según la Sociedad Americana de Cefalea, cerca del 30% de los pacientes con migraña identifica algún alimento como uno de sus principales desencadenantes.
Los especialistas aclaran que estos alimentos no son perjudiciales para toda la población.
La relación entre la alimentación y las migrañas
La migraña es considerada una enfermedad neurológica con un fuerte componente genético. Los alimentos no son la causa directa del trastorno, pero pueden actuar como detonantes de una crisis en quienes ya presentan predisposición.
Identificar los productos que desencadenan los síntomas puede ayudar a reducir la frecuencia y la intensidad de los episodios.
Embutidos y carnes procesadas
Entre los principales alimentos asociados a los dolores de cabeza se encuentran los embutidos y las carnes procesadas, debido a los conservadores utilizados durante su elaboración.
Entre los productos señalados por los especialistas destacan:
• Jamón.
• Salami.
• Salchichas.
• Pepperoni.
• Carnes frías industrializadas.
Estos alimentos contienen nitratos y nitritos, compuestos que el organismo transforma en óxido nítrico, una molécula vinculada con la aparición y prolongación de episodios de migraña.
Quesos añejos y fermentados
Los quesos sometidos a procesos de maduración prolongada también figuran entre los alimentos más frecuentemente relacionados con las migrañas.
Los expertos mencionan especialmente:
• Parmesano.
• Queso azul.
• Cheddar añejo.
• Brie.
• Camembert.
• Gouda de larga maduración.
Estos productos contienen elevadas concentraciones de tiramina, un aminoácido que participa en la regulación de la presión arterial y que se acumula en alimentos fermentados, envejecidos o que han perdido frescura.
El vino tinto, uno de los desencadenantes más comunes
Dentro de las bebidas alcohólicas, el vino tinto es uno de los productos más asociados a la aparición de migrañas.
Su efecto no se debe únicamente al alcohol o a la deshidratación. También contiene sustancias que pueden actuar como desencadenantes independientes:
• Taninos.
• Sulfitos.
• Histaminas.
La Sociedad Americana de la Migraña indica que los síntomas pueden manifestarse pocas horas después del consumo o incluso presentarse al día siguiente como una cefalea diferida.
La importancia de identificar los alimentos desencadenantes
Los especialistas recomiendan llevar un registro de los alimentos consumidos y de los episodios de dolor de cabeza para detectar posibles patrones.
De esta forma, cada persona puede identificar qué productos actúan como detonantes y ajustar su alimentación bajo supervisión médica cuando sea necesario.
*Por Camila Paola Sánchez Fajardo.
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