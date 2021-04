Lujo en pocos metros: la increíble casa sobre ruedas que construyó una pareja

Una pareja canadiense construyó una increíble casa sobre ruedas que se ve y se siente como una propiedad de lujo. Aprovechar el espacio al máximo y darle una apariencia interesante son las dos claves reveladas por Heather y Kevin Fritz en la realización de su vivienda de ensueño.

Además, esta casa está pensada para las extremas temperaturas de Canadá, que pueden llegar a los -40° C en invierno: cuenta con un muy eficiente aislante térmico alrededor de sus paredes, fabricado con goma espuma de celda cerrada.

La vivienda tiene en total 24,9 metros cuadrados divididos en 7,3 metros de largo y 2,6 de ancho. Está construida con marcos y vigas de madera, revestida en el exterior con acero y paneles de aluminio, mientras que todas las ventanas son de triple vidrio (en total son nueve, más una puerta).

La casa está pensada para resistir las temperaturas extremas de Canadá, que pueden llegar hasta los -40°C en invierno Fritz Tiny Homes

Pero en el interior se pueden apreciar mejor los ambientes, facilidades y espacios pensados al detalle que le dan su valor agregado. “Cuando decidimos que íbamos a construir nuestra primera casa pequeña, me negué a mirar otras similares. Dije: ‘Miremos casas que amamos’. Y nuestro objetivo fue construir una casa pequeña que no se pareciera en nada a una”, comentó Kevin Fritz al medio tecnológico New Atlas.

“Tienes que ser ingenioso para que un diseño pequeño se vea bien. Tienes que hacer que se vea grande e interesante, pero en realidad estás lidiando con una caja de zapatos. Hay un reto en eso. Queríamos construir algo que sea un legado, que viviera más allá de nosotros. Nuestro objetivo era crear una casa muy compacta, duradera y energéticamente eficiente”, confesó.

Heather y Kevin Fritz posan relajados en su pequeña casa de lujo Fritz Tiny Homes

Por dentro, esta pequeña casa de lujo cuenta con una acogedora sala de estar, una moderna cocina central con electrodomésticos de acero inoxidable, un banco para sentarse estilo bar, un lavarropas europeo escondido, habitación principal en loft y un baño equipado con bañera y ducha.

“El baño es sin duda mi aspecto favorito de esta casa. Hay algo muy relajante en la forma en que la ducha de lluvia cae directamente hacia abajo, junto con el espejo con calefacción. Se siente como si estuvieras en un spa de lujo”, agregó Heather Fritz.

El baño de esta casa sobre ruedas no tiene nada que envidiarle al de una mansión de Architectural Digest Fritz Tiny Homes

Otra de las claves reveladas por la pareja de creadores es la división vertical del espacio. “Tuvimos mucha determinación en esto. Usás el espacio de la cintura para abajo y sentís el espacio de la cintura para arriba”, acotó Kevin Fritz a New Atlas.

La pareja proveniente de Alberta, Canadá, ya vendió una de estas casas a través de su empresa Fritz Tiny Homes, y estima que el costo de construcción está entre 126.700 y 158.400 dólares.

LA NACION