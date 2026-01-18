Día de Martin Luther King Jr.: ¿cuándo es el primer feriado federal de EE.UU. y por qué se celebra?

Durante enero tiene lugar el primer feriado federal del año en Estados Unidos en conmemoración a Martin Luther King Jr., el histórico líder a favor de los derechos civiles y contra la desigualdad racial, cuyo discurso aún resuena entre la sociedad.

Cuándo es el Día de Martin Luther King Jr.

El primer feriado federal de 2026 tendrá lugar el próximo 19 de enero, esto debido a que se celebra de forma anual el tercer lunes del primer mes del año, por ser una fecha cercana al natalicio de MLK Jr., según el gobierno estadounidense.

El Día de Martin Luther King Jr. se conmemora en Estados Unidos el tercer lunes de enero de cada año (ARCHIVO) Foto de usembassy.gov

Dicha conmemoración fue considerada un festivo a nivel federal desde 1983, por lo que las oficinas de Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado permanecen cerrados.

El Día de Martin Luther King. Jr. es celebrado en el país norteamericano con trabajos de servicio en favor de las comunidades, como hizo el activista en vida, además de que se llevan a cabo marchas y homenajes en su honor.

La designación de la celebración se debe a que el personaje histórico nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia. Y es considerado como uno de los activistas en contra de la segregación racial más importante en la historia de EE.UU.

Quién fue Martin Luther King Jr.

Martin Luther King Jr. fue un líder estadounidense del movimiento por los derechos civiles. Y encabezó el boicot a los autobuses en Montgomery en 1955 en contra de la segregación racial, de acuerdo con Nobel Prize.

Dicha protesta social, desencadenada por el arresto de la activista afroamericana Rosa Parks, duró 382 días y resultó en desegregación de los autobuses en la ciudad de Montgomery, Alabama, con la declaración de inconstitucionalidad brindada por la Corte Suprema.

También fue fundador y presidente de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur en 1957, líder de la marcha pacífica sobre Washington D.C. en 1963, y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1964.

Martin Luther King Jr. fue un líder y luchador social estadounidense galardonado con el Premio Nobel de la Paz (ARCHIVO) AP

MLK Jr. escribió la “Carta desde una cárcel de Birmingham” y otros textos y falleció en 1968, cuando fue asesinado en Memphis, Tennessee.

Parte de su legado es su lucha por los derechos civiles en el país norteamericano, su espíritu de lucha y justicia social que defendía la no violencia y el ser una fuente de inspiración de diferentes movimientos por los derechos humanos en todo el mundo.

Su discurso más famoso es I have a dream (Tengo un sueño), el cual fue pronunciado el 28 de agosto de 1963 desde las escalinatas del Monumento a Lincoln en Washington D.C., ante más de 250.000 personas, según History Extra.

“Sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter”, declaró.

Cuáles son los feriados federales de EE.UU. en 2026

El Gobierno de Estados Unidos reconoce 12 días feriados federales no laborables para muchos trabajadores en 2026, estos son:

Durante los feriados federales en Estados Unidos, las oficinas de Gobierno permanecen cerradas, al igual que los bancos (ARCHIVO) Unsplash/Paul-Alain Hunt