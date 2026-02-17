Murió Jesse Jackson, activista de los derechos civiles en EE.UU.

CHICAGO (AP).- Este martes murió a los 84 años el reverendo Jesse L. Jackson, protegido de Martin Luther King Jr. y quien fue candidato presidencial en dos ocasiones. Cabeza del Movimiento por los Derechos Civiles durante décadas tras el asesinato del activista, falleció rodeado de su familia, según un comunicado publicado en internet.

Noticia en desarrollo