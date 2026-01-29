Si sos amante de los postres dulces, esta receta clásica te va a conquistar. La repostería internacional ofrece mucho más que tortas o helados: en regiones como el Mediterráneo y el Medio Oriente existen elaboraciones con siglos de historia que hoy ganan popularidad en todo el mundo.

Entre ellas se destaca el baklava, un postre tradicional cuyo origen se sitúa entre Turquía, Grecia y distintos territorios del Medio Oriente, según la Encyclopaedia Britannica. Se elabora con masa filo —una pasta muy fina hecha con harina y agua, similar al hojaldre— y suele servirse en celebraciones turcas, griegas y balcánicas.

De forma clásica, el baklava casero se compone de entre 30 y 40 capas de masa filo, pinceladas con manteca derretida y rellenas confrutos secos como nueces, pistachos y almendras trituradas. El toque final lo aporta unjarabe dulce de miel y limón, también conocido comoalmíbar, que le da su textura húmeda y su sabor inconfundible.

Más que un pastel: el secreto de las 40 capas del baklava, el tesoro dulce del Medio Oriente. Gentileza Pather

Cómo hacer baklava en casa: receta tradicional paso a paso

Si ya se te antojó este emblemático postre árabe, acá te dejamos la receta compartida por Amira Ibrahim, creadora del blog Amira’s Pantry, para preparar baklava tradicional en casa.

Baklava tradicional – Tiempo estimado: 2 horas

Ingredientes

Para la base

1 paquete de masa filo

¾ de taza de aceite de oliva

¼ de taza de manteca clarificada

Para el relleno

450 g de nueces (se recomienda combinar con pistachos y almendras)

1 cucharadita de canela en polvo

¼ de taza de miel o jarabe dulce de maíz

Para el almíbar

1 taza de azúcar granulada

1 cucharada de jugo de limón

170 ml de agua

1 cucharadita de extracto de vainilla

¼ de taza de miel

Postre innovador: baklava de pistachos, nueces pecan, helado de yogurt, crema mascarpone y crocante de canela Ignacio Sánchez - LA NACION

Preparación

1. Preparar el almíbar

Colocá todos los ingredientes en una sartén y cociná a fuego medio-alto hasta que hierva, removiendo constantemente. Bajá el fuego y dejá cocinar durante 10 minutos más. Retirá y dejá enfriar.

2. Relleno

Mezclá las nueces troceadas, la canela y la miel hasta integrar bien.

3. Armado del baklava

Seguí las instrucciones del paquete para descongelar la masa filo.

Derretí la manteca clarificada con cuidado, sin que se queme, y mezclala con el aceite de oliva.

Enmantecá un molde para horno.

Apilá capas de masa filo, engrasando cada dos, hasta llegar a 10 capas.

Esparcí ¼ del relleno y cubrí con otras 5 capas de filo engrasadas.

Repetí el procedimiento hasta terminar la mezcla y finalizá con 10 capas superiores.

4. Horneado

Precalentá el horno a 175 °C.

Cortá el baklava en cuadrados, triángulos o rombos.

Horneá durante unos 50 minutos, hasta que esté inflado y dorado.

5. Final

Verté el almíbar sobre el baklava recién salido del horno. Dejá enfriar completamente antes de servir para que absorba el jarabe dulce.