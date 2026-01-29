Más que un pastel: el secreto de las 40 capas del baklava, el tesoro dulce del Medio Oriente
Con raíces que se disputan entre tres regiones, esta torta de nueces y pistacho es el rey de las celebraciones mediterráneas; cuál es la técnica tradicional
Si sos amante de los postres dulces, esta receta clásica te va a conquistar. La repostería internacional ofrece mucho más que tortas o helados: en regiones como el Mediterráneo y el Medio Oriente existen elaboraciones con siglos de historia que hoy ganan popularidad en todo el mundo.
Entre ellas se destaca el baklava, un postre tradicional cuyo origen se sitúa entre Turquía, Grecia y distintos territorios del Medio Oriente, según la Encyclopaedia Britannica. Se elabora con masa filo —una pasta muy fina hecha con harina y agua, similar al hojaldre— y suele servirse en celebraciones turcas, griegas y balcánicas.
De forma clásica, el baklava casero se compone de entre 30 y 40 capas de masa filo, pinceladas con manteca derretida y rellenas confrutos secos como nueces, pistachos y almendras trituradas. El toque final lo aporta unjarabe dulce de miel y limón, también conocido comoalmíbar, que le da su textura húmeda y su sabor inconfundible.
Cómo hacer baklava en casa: receta tradicional paso a paso
Si ya se te antojó este emblemático postre árabe, acá te dejamos la receta compartida por Amira Ibrahim, creadora del blog Amira’s Pantry, para preparar baklava tradicional en casa.
Baklava tradicional – Tiempo estimado: 2 horas
Ingredientes
Para la base
- 1 paquete de masa filo
- ¾ de taza de aceite de oliva
- ¼ de taza de manteca clarificada
Para el relleno
- 450 g de nueces (se recomienda combinar con pistachos y almendras)
- 1 cucharadita de canela en polvo
- ¼ de taza de miel o jarabe dulce de maíz
Para el almíbar
- 1 taza de azúcar granulada
- 1 cucharada de jugo de limón
- 170 ml de agua
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- ¼ de taza de miel
Preparación
1. Preparar el almíbar
Colocá todos los ingredientes en una sartén y cociná a fuego medio-alto hasta que hierva, removiendo constantemente. Bajá el fuego y dejá cocinar durante 10 minutos más. Retirá y dejá enfriar.
2. Relleno
Mezclá las nueces troceadas, la canela y la miel hasta integrar bien.
3. Armado del baklava
- Seguí las instrucciones del paquete para descongelar la masa filo.
- Derretí la manteca clarificada con cuidado, sin que se queme, y mezclala con el aceite de oliva.
- Enmantecá un molde para horno.
- Apilá capas de masa filo, engrasando cada dos, hasta llegar a 10 capas.
- Esparcí ¼ del relleno y cubrí con otras 5 capas de filo engrasadas.
- Repetí el procedimiento hasta terminar la mezcla y finalizá con 10 capas superiores.
4. Horneado
- Precalentá el horno a 175 °C.
- Cortá el baklava en cuadrados, triángulos o rombos.
- Horneá durante unos 50 minutos, hasta que esté inflado y dorado.
5. Final
Verté el almíbar sobre el baklava recién salido del horno. Dejá enfriar completamente antes de servir para que absorba el jarabe dulce.
