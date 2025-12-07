En Florida: ¿es legal tener luces navideñas en un carro?

A menos de un mes para la Navidad, cuando las casas, los comercios y hasta los árboles de las avenidas empiezan a iluminarse, muchos conductores en Florida también quieren sumar el espíritu festivo a sus vehículos. Pero antes de envolver el carro en luces de colores, aparece la duda que cada año genera debate: ¿es realmente legal manejar con estos adornos navideños en el auto en el Estado del Sol?

Florida: qué dice la ley sobre colocar luces navideñas en el auto

La consulta llegó a Trooper Steve Montiero, experto en seguridad vial de News 6, quien recibe preguntas de los televidentes floridanos y ofrece recomendaciones para circular de forma segura. Y esta vez el interrogante apuntó directamente a las luces navideñas en los automóviles.

Las luces navideñas en los autos particulares pueden generar peligrosas distracciones en los caminos

La norma clave del Estado del Sol, explicó el experto, es la Florida Statute 316.2397, que establece que solo los vehículos de emergencia pueden exhibir luces rojas, azules y blancas visibles desde la parte delantera.

El especialista del medio local lo sintetizó con un ejemplo gráfico: “Si envuelve la parrilla, el portaequipaje o el parachoques en luces que se parezcan, aunque sea remotamente a los colores de la policía o de los bomberos, le podrían detener más rápido que Santa bajando por una chimenea”.

Qué luces navideñas están permitidas en vehículos en Florida

Aunque la ley marca una limitación clara sobre los colores prohibidos, eso no significa que todas las luces estén vetadas. El especialista aclaró que técnicamente algunas iluminaciones navideñas son legales, siempre que cumplan tres requisitos:

Que no parpadeen ni funcionen en modo estroboscópico.

ni funcionen en modo estroboscópico. Que no bloqueen ni interfieran con las luces obligatorias del vehículo, como frenos, intermitentes o iluminación de la patente.

del vehículo, como frenos, intermitentes o iluminación de la patente. Que estén bien aseguradas, para evitar que puedan desprenderse durante la circulación.

Sin embargo, Montiero aclaró que incluso cuando una instalación se ajusta a las reglas, el sentido común debe acompañar. “Una cadena de colores parpadeando en el tránsito, especialmente de noche, puede distraer lo suficiente como para causar un problema real”, señaló.

Los vehículos en Florida no pueden tener luces que se confundan con las de las autoridades policiales, ambulancias y/o bomberos

Por qué expertos recomiendan evitar luces navideñas en autos en Florida

El aumento del tráfico propio de esta época del año, sumado a decoraciones que distraen a otros conductores, puede generar confusión. Montiero fue directo: “Incluso si algo es técnicamente permitido, puede resultar realmente confuso para otros conductores”.

Por esa razón, su recomendación prioriza la seguridad por sobre la estética. “Mantenga el espíritu festivo, pero use decoraciones que no se enciendan si quiere adornar su vehículo. Imantados, coronas, moños, astas, todo eso le mantiene festivo sin sumar riesgos en la carretera”, dijo.

California multa a conductores con luces navideñas: qué dice la ley

Algo similar sucede en California, donde recientemente, en un mensaje publicado en Facebook, la Patrulla de Carreteras local (CHP, por sus siglas en inglés) reiteró que colocar luces navideñas en vehículos que circulan por la vía pública constituye una infracción.

La moda viral e ilegal de Navidad

La advertencia se basa en la Sección 25252 del Código de Vehículos, que impide a los autos que no son de emergencia llevar luces rojas fijas visibles desde la parte delantera, una señalización reservada para ambulancias y otras unidades con prioridad.

Según explicó la agencia, este tipo de decoraciones puede generar confusión entre los conductores y derivar en situaciones de riesgo.

La CHP señaló que, en los últimos días, agentes detuvieron varios vehículos decorados en localidades como Simi Valley y Rancho Cucamonga.

En redes sociales, difundieron imágenes de los autos retenidos y acompañaron la publicación con un recordatorio categórico: “Solo los vehículos de emergencia están autorizados a usar luces rojas en la parte delantera”.

También enfatizaron que las luces multicolores únicamente están permitidas en desfiles o dentro de propiedades privadas en el Estado Dorado.