¿Cuándo se deben encender las luces de Navidad para atraer unión y prosperidad?

Diciembre es uno de los meses más esperados del año. Esta fecha es ideal para compartir con la familia y los amigos, además de hacer planes para lo que será el próximo año. Sin embargo, algunos se preguntan: ¿cuál es el momento ideal para encender las luces navideñas?

Con el paso del tiempo, este interrogante toma más relevancia, especialmente en el país, pues muchos, desde septiembre, comienzan a sacar todos los adornos y a armar el arbolito, mientras que otros sí esperan hasta que llegue el mes 12.

Esta tradición, que para algunos es un mandato inquebrantable, les permite disfrutar de cada celebración que trae diciembre, como el Día de las Velitas, las Novenas de Aguinaldos, la Navidad y el Año Nuevo.

Para algunas personas, las luces deben encenderse desde septiembre para aprovechar con antelación el espíritu de la Navidad. Sin embargo, otros escogen el 1 de diciembre como inicio oficial de la temporada navideña, mientras que algunos las encienden el 7, durante el Día de Velitas.

Aunque no existe una fecha oficial para poner el árbol y encender las luces, ya que esta varía según las tradiciones y las costumbres personales, algunos siguen normas generales basadas en el calendario litúrgico cristiano.

El periodo de Adviento marca el comienzo de la temporada navideña. Algunos escogen este día para iluminar la casa con todos los adornos navideños y así traer luz, prosperidad y unión a su hogar.

Por otro lado, hay personas que consideran que la fecha oficial es el 7 de diciembre, el Día de Velitas, una de las tradiciones más queridas y esperadas. Si bien esta festividad tiene su origen en la tradición religiosa católica, específicamente en la víspera de la Inmaculada Concepción, se ha convertido en una celebración familiar.

La llama de la vela es un símbolo de esperanza, fe y unión, por lo que, para muchos, no hay un mejor momento para encender las luces que este día, debido a todo lo que representa.