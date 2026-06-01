Mosquitos estériles en Florida: el plan de liberación masiva que involucra a Google y se extiende a California

La empresa Alphabet, conocida por ser la compañía matriz de Google, busca el permiso de las autoridades para liberar 32 millones de mosquitos estériles en Florida y California. La propuesta, actualmente bajo revisión, forma parte del programa “Debug” y su objetivo es reducir las poblaciones de insectos que transmiten enfermedades.

El programa de Alphabet contra los insectos en Florida

Según datos del gobierno federal citados por KTLA5, cerca de 120 personas en EE.UU. pierden la vida cada año por la infección del virus del Nilo, causada por picaduras de mosquitos.

Una especie en particular, la Aedes aegypti, es la responsable de la propagación del Zika, el dengue y la chikungunya, enfermedades que afectan a cientos de millones de personas al año. La empresa Alphabet sostiene que los métodos del pasado para combatir a los insectos, como el uso de sustancias químicas, pierden efectividad con el paso del tiempo.

La iniciativa consiste en la liberación de “insectos buenos” en el estado para detener a los “malos”. 10 Tampa Bay explicó que el plan de la empresa madre de Google contempla la suelta de los mosquitos en un plazo de dos años.

Durante el primer año se distribuirán 16 millones de insectos en Florida, mientras que para el segundo, la misma cantidad se liberará en el estado de California.

El mecanismo de la bacteria Wolbachia que se utilizará en Florida

10 Tampa Bay detalló que la técnica que busca implementar Alphabet, actualmente bajo revisión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), se basa en el uso de una bacteria de nombre Wolbachia, la cual se encuentra en la naturaleza en más de la mitad de las especies de insectos del mundo.

El método en cuestión consiste en liberar machos que portan la bacteria Wolbachia, para que cuando se apareen con las hembras del entorno, los huevos no logren la eclosión. Este proceso generaría un descenso en la cantidad de mosquitos en el país norteamericano.

El primer año se liberarán 16 millones de mosquitos estériles en Florida LUIS ROBAYO - AFP

Los machos estériles utilizados no representarán ningún peligro para las personas debido a que no se alimentan de sangre. La empresa madre de Google afirmó que este enfoque no involucra una alteración genética ni el uso de toxinas.

El plan de Alphabet en Florida no perjudicaría al medioambiente ni a los humanos

La propuesta genera dudas sobre el impacto en la flora y la fauna de Florida. Según informó 10 Tampa Bay, los mosquitos tienen presencia en la Tierra desde la época de los dinosaurios y sirven de alimento para seres que llevan a cabo la polinización.

Cómo puede afectar a las especies en Florida la desaparición de estos mosquitos Pixabay

Ante eso, el representante Tim Burchett expresó su oposición a la medida y manifestó que “no hay que meterse con el balance de la naturaleza”. Sin embargo, el equipo detrás del proyecto aseguró que estos insectos no son una fuente de alimento de relevancia para otros animales en el estado.

Por su parte, el oficial de información del Distrito de Control de Mosquitos de los Cayos de Florida, Chad Huff, señaló que los insectos con esta bacteria solo son un riesgo para la especie de los mosquitos.