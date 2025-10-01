La llegada de un cachorro al hogar es un momento de alegría, pero también de gran responsabilidad. Sergio Teig, un reconocido adiestrador canino, explicó cinco consejos esenciales para asegurar una educación adecuada y prevenir futuros problemas de comportamiento. Además, en su popular cuenta de TikTok aclaró cuánto tiempo tiene que pasar para separar a un cachorro de su mamá, para respetar las necesidades del animal desde sus primeras etapas de vida.

El primer consejo que dio el experto es uno de los más importantes: “Nunca saques al cachorro con menos de dos meses de la madre y de los hermanos”. Esta recomendación subraya la importancia de la etapa inicial de desarrollo junto a su familia biológica. Separar a un cachorro prematuramente de su madre y hermanos puede acarrear graves consecuencias conductuales, tanto para el animal como para el futuro dueño. El adiestrador enfatizó que, si bien puede haber presiones para llevarse al cachorro antes, ceder a ellas resultará en un sufrimiento innecesario para el perro y en dificultades para la persona que convivirá con él toda su vida.

El adiestrador canino es muy popular en redes sociales (Captura: @sergio_teig)

La segunda recomendación que dio Teig fue sobre la gestión del acceso al agua. Teig explicó que los cachorros suelen beber mucha más agua de la que realmente necesitan, lo que puede ser perjudicial para su salud y dificultar el entrenamiento para ir al baño. “Si quieres controlar las micciones de tu cachorro, que no disponga de agua durante todo el día”, afirmó. La clave es el sentido común: asegurar que el perro tenga acceso a agua fresca, pero no de forma ilimitada, especialmente después de las comidas.

La socialización es el pilar del tercer consejo, un tema que a menudo genera controversia entre dueños y veterinarios. Es sabido que los cachorros no deben salir a la calle sin sus vacunas completas debido al riesgo de enfermedades. Sin embargo, el aislamiento prolongado puede llevar a inseguridades, ansiedad y problemas de socialización en el futuro. Teig propuso un equilibrio: “Socializarlo antes de que tenga las vacunas”. A partir de la segunda vacuna, y con un control estricto, se puede exponer al cachorro a otros perros que se sepa que están vacunados para que gane condiciones de sociabilidad.

El especialista recomendó empezar a sociabilizar a los perros desde una temprana edad (Foto: Freepik)

El cuarto consejo se centró en una herramienta práctica y versátil: la transportadora. Acostumbrar al perro a este espacio desde cachorro es fundamental, ya que a lo largo de su vida lo necesitará para las visitas al veterinario, viajes en auto o situaciones imprevistas. “El transportín es una herramienta fundamental que tarde o temprano todos los perros van a pasar por ella”, asegura Teig. Un perro habituado a un canil lo percibirá como un lugar seguro y de descanso, lo que facilitará su manejo en momentos de estrés o necesidad

Finalmente, el adiestrador enfatizó en la importancia del juego. Jugar con el cachorro desde temprana edad, ya sea a través de juegos de obediencia con premios, actividades de olfateo u otras motivaciones es vital para fortalecer el vínculo. El juego “va a hacer crecer un vínculo con nosotros y que el perro quiera estar con nosotros”, explicó Teig. Además, las actividades lúdicas fomentan el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de habilidades cognitivas, contribuyendo a un perro más equilibrado y feliz.