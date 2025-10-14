DogRun 2025: una jornada que celebró el vínculo entre las personas y sus mascotas

El domingo 12 de octubre, desde temprano, el corredor de Vicente López se llenó de patas, risas y energía. DogRun 2025 volvió a reunir a cientos de personas que eligieron compartir con sus perros una jornada deportiva diferente, donde lo importante no fue el tiempo ni la distancia, sino disfrutar juntos cada kilómetro.

Con circuitos de 1K, 3K y 5K, la propuesta combinó ejercicio, conexión y entretenimiento, consolidándose como uno de los encuentros más esperados por los amantes de las mascotas. Entre trotes, abrazos y medallas, el clima fue de pura alegría.

Post carrera los dueños con sus perritos pudieron disfrutar de la activación de Ace.

Se llevaron el recuerdo de la huellita de su perrito.

Dolores Madero, creadora de la DogRun, presentó el evento junto a toda su familia.

Familias completas pudieron disfrutar sin preocupaciones de esta jornada.

Una activación para dejar huella

En esta edición, Ace dijo presente con un espacio interactivo que fue furor entre los asistentes. Bajo la consigna de “vivir, jugar y compartir sin miedo a mancharse”, la marca celebró esos momentos reales que surgen al pasar tiempo con las mascotas: jugar, correr y ensuciarse juntos sin preocuparse por las manchas. En el stand, los participantes pudieron dejar la huella de sus perros en un bastidor en blanco utilizando pinturas hipoalergénicas color naranja y azul, que luego se llevaron de recuerdo.

En el stand de Ace se generaron recuerdos únicos.

Los corredores se fueron felices luego de dejar marcada la huellita de su mejor amigo.

El stand también incluyó una zona de photo opportunity, donde las duplas pudieron retratarse con sus mascotas y llevarse regalos para los participantes. Además, integrantes del squad de influencers de Ace se sumaron a la experiencia.

Valeria junto a su perrito influencer Roccokin.

Maria Pita, una de las perritas influencers parte del squad de Ace. Ella tiene su propia marca de pretales: "Maria Pita Concept".

Tori es un Border Collie influencer que forma parte del squad de Ace.

La familia completa de Tori del squad de Ace (@olivia.rufina.ok)

Ensuciarse también es compartir

El espíritu de la acción estuvo alineado con la comunicación que Ace viene construyendo en los últimos meses: mostrar que las manchas forman parte de los momentos más reales y felices junto a las mascotas.

“Compartimos la cama, el sillón, los paseos y, muchas veces, hasta la ropa. Por eso, Ace acompaña esa conexión cotidiana, ayudando a mantener las prendas limpias, cuidadas y listas para la próxima aventura”, explicaron desde la marca.

Su versión diluíble rinde hasta 30 lavados y ofrece una limpieza profunda que cuida las telas y ayuda a mantener los blancos blanquísimos, incluso después de las manchas más difíciles. Con Ace, cada abrazo, salto o carrera se puede disfrutar sin preocuparse por el después.

Una experiencia que se lleva a casa

Con esta propuesta, Ace logró extender la experiencia más allá del evento. La idea no solo fue acompañar una jornada de deporte y conexión, sino también inspirar a los participantes a disfrutar sin límites —y sin miedo a las manchas— de esos momentos compartidos con sus perros.

Porque cuando se trata de vivir y ensuciarse junto a quienes más amor brindan, Ace recuerda que lo importante no es evitar las manchas, sino disfrutar el momento, y de la limpieza, se encarga Ace.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.