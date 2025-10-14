DogRun 2025: una jornada que celebró el vínculo entre las personas y sus mascotas
Más de mil corredores participaron junto a sus perros en una nueva edición de DogRun, en Vicente López. Ace acompañó la experiencia con una activación pensada para disfrutar, jugar y ensuciarse sin culpa.
- 3 minutos de lectura'
El domingo 12 de octubre, desde temprano, el corredor de Vicente López se llenó de patas, risas y energía. DogRun 2025 volvió a reunir a cientos de personas que eligieron compartir con sus perros una jornada deportiva diferente, donde lo importante no fue el tiempo ni la distancia, sino disfrutar juntos cada kilómetro.
Con circuitos de 1K, 3K y 5K, la propuesta combinó ejercicio, conexión y entretenimiento, consolidándose como uno de los encuentros más esperados por los amantes de las mascotas. Entre trotes, abrazos y medallas, el clima fue de pura alegría.
Una activación para dejar huella
En esta edición, Ace dijo presente con un espacio interactivo que fue furor entre los asistentes. Bajo la consigna de “vivir, jugar y compartir sin miedo a mancharse”, la marca celebró esos momentos reales que surgen al pasar tiempo con las mascotas: jugar, correr y ensuciarse juntos sin preocuparse por las manchas. En el stand, los participantes pudieron dejar la huella de sus perros en un bastidor en blanco utilizando pinturas hipoalergénicas color naranja y azul, que luego se llevaron de recuerdo.
El stand también incluyó una zona de photo opportunity, donde las duplas pudieron retratarse con sus mascotas y llevarse regalos para los participantes. Además, integrantes del squad de influencers de Ace se sumaron a la experiencia.
Ensuciarse también es compartir
El espíritu de la acción estuvo alineado con la comunicación que Ace viene construyendo en los últimos meses: mostrar que las manchas forman parte de los momentos más reales y felices junto a las mascotas.
“Compartimos la cama, el sillón, los paseos y, muchas veces, hasta la ropa. Por eso, Ace acompaña esa conexión cotidiana, ayudando a mantener las prendas limpias, cuidadas y listas para la próxima aventura”, explicaron desde la marca.
Su versión diluíble rinde hasta 30 lavados y ofrece una limpieza profunda que cuida las telas y ayuda a mantener los blancos blanquísimos, incluso después de las manchas más difíciles. Con Ace, cada abrazo, salto o carrera se puede disfrutar sin preocuparse por el después.
Una experiencia que se lleva a casa
Con esta propuesta, Ace logró extender la experiencia más allá del evento. La idea no solo fue acompañar una jornada de deporte y conexión, sino también inspirar a los participantes a disfrutar sin límites —y sin miedo a las manchas— de esos momentos compartidos con sus perros.
Porque cuando se trata de vivir y ensuciarse junto a quienes más amor brindan, Ace recuerda que lo importante no es evitar las manchas, sino disfrutar el momento, y de la limpieza, se encarga Ace.
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
