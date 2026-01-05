Encontraron una perra en medio de un temporal y cuando se acercaron para ayudarla no podían creer lo que escondía debajo de ella

Una intensa tormenta de nieve azotó St. Louis, Missouri, en Estados Unidos, y obligó a sus residentes a resguardarse. En medio de ese escenario, un equipo de rescatistas de animales del Stray Rescue of St. Louis (SRSL) se lanzó a una misión urgente: localizar a una perra callejera preñada que había desaparecido días antes, una situación que se volvía aún más crítica ante las condiciones climáticas extremas. El rescate fue subido por el centro a las redes sociales y emocionó a todos con el desenlace.

La preocupación entre los rescatistas de SRSL era palpable, especialmente al considerar el grave peligro que el frío extremo representaba para una futura madre y sus crías recién nacidas. “En los últimos días, St. Louis fue golpeada por tormentas de nieve, aguanieve, hielo y temperaturas peligrosas”, comunicaron los rescatistas a través de su página de Facebook, presumiendo que la perra habría buscado refugio y dado a luz en alguna de las muchas casas abandonadas del vecindario. Con esta hipótesis, la búsqueda, liderada por Donna Lochmann, se centró en revisar sistemáticamente las viviendas desocupadas.

La perra fue hallada en una casa abandonada (Foto: Stray Rescue of St. Louis)

El equipo de rescate, con los nervios a flor de piel, se adentró en la primera de las casas abandonadas. La tensión se transformó en un alivio inmediato cuando, en la penumbra de una habitación, un par de ojos los observaron fijamente desde debajo de un mueble. “¡Estaba en la primera que buscamos!”, exclamaron los rescatistas, subrayando la fortuna del hallazgo. Al acercarse con cautela, los gruñidos de advertencia de la perra confirmaron sus sospechas más profundas: había parido a sus cinco cachorros y estaba haciendo todo lo posible para protegerlos. “Ella ama a la gente pero no estaba segura de nuestras intenciones”, aclaró Donna.

Lochmann, con su vasta experiencia, emprendió la aprensión de la perra con un tono suave. A pesar de su evidente nerviosismo, la perra, que más tarde sería cariñosamente nombrada Jackie Frost, permitió que le colocaran una correa y, para el alivio de todos, siguió a los rescatistas fuera de la casa. Una vez que Jackie Frost estuvo segura en el vehículo de rescate, Lochmann regresó al interior para recoger a los cachorros. Uno a uno, levantó a los pequeños, maravillada por su extrema vulnerabilidad. “Tenían solo una semana de edad”, precisó la rescatista.

La perra se mostró muy dócil durante todo el proceso (Foto: Stray Rescue of St. Louis)

Con toda la familia canina, compuesta ahora por Jackie Frost y sus cinco crías, a salvo, Lochmann los trasladó a la sede de Stray Rescue of St. Louis. Allí, se les asignó una perrera tranquila y exclusiva, equipada con abundantes mantas cálidas y todos los artículos de confort para seguir la crianza de los cachorros. “Ahora están a salvo y disfrutando de todas las mantas calientes”, publicó SRSL en una emotiva publicación. Esa noche, la pequeña familia pudo disfrutar de su primera noche de sueño reparador para empezar la búsqueda de un hogar de acogida.

Afortunadamente, la ayuda llegó rápidamente de la mano de un amable vecino, Randy Morgan, quien se ofreció generosamente a acoger a Jackie Frost y a sus cachorros. La perra mamá, después de su calvario, no podría haber estado más agradecida, como lo evidenciaron sus gestos. “¡Miren lo agradecida que está Jackie Frost de estar en un hogar de acogida seguro con sus bebés!”, actualizó SRSL en Facebook, compartiendo la alegría.

La perra y sus cachorros lograron tener un final feliz (Foto: Stray Rescue of St. Louis)

El compromiso de Donna Lochmann no concluyó con este rescate; poco después, regresó al mismo vecindario y logró localizar al padre de los cachorros, quien también fue llevado a su propio hogar de acogida. La jornada, que inicialmente buscaba salvar una vida, culminó con el rescate de siete perros. Los miembros de SRSL se sintieron muy aliviados de saber que toda la familia está ahora a salvo y esperan ahora con ansias el día en que Jackie Frost y sus cachorros sean adoptados oficialmente, encontrando sus hogares permanentes.