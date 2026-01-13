Sin ruido y sin correr: el pueblo argentino ideal para disfrutar en verano si tenés más de 60 años
Ya sin los hijos ni las obligaciones del día a día, muchos se preguntan qué destino es clave para respirar, caminar y vivir a otro ritmo
- 3 minutos de lectura'
Al jubilarse, las personas entran en un momento de la vida donde el verano puede significar tranquilidad, búsqueda de vistas increíbles y descanso. Es por eso que buscan destinos que reúnan estas características para planificar viajes sin pausa pero sin prisa.
El pueblo ideal para disfrutar en verano si tenés más de 60 años
En la Argentina, existe un rincón en las Sierras de Córdoba que se destaca como la elección predilecta para unas vacaciones inolvidables: Villa General Belgrano. Este pueblo combina belleza natural, cultura europea y una atmósfera serena, ideal para quienes buscan desconectar durante los meses más cálidos.
Por qué elegir Villa General Belgrano
Fundada en 1932 por inmigrantes alemanes, esta localidad mantiene un estilo alpino único en el país. Sus calles adoquinadas y arquitectura de madera parecen sacadas de una postal europea, creando un entorno seguro y pintoresco para paseos relajados.
Aunque es famosa por sus festivales, durante el verano el pueblo se transforma en un refugio de paz. La gastronomía centroeuropea —con sus famosas tortas y cervezas artesanales— complementa una experiencia pensada para el disfrute pausado y la contemplación.
Qué hacer en Villa General Belgrano
Las actividades en las Sierras Chicas están diseñadas para explorarse al ritmo de cada viajero, sin prisas ni multitudes agobiantes:
- Paseo por el casco céntrico: ideal para sumergirse en la historia local y disfrutar del aroma a pan casero que inunda las calles.
- Cultura e historia: una visita obligada al Museo Histórico y Centro Cultural para conocer las raíces de la región.
- Naturaleza accesible: el Bosque de los Pioneros ofrece senderos llanos para disfrutar del avistamiento de aves y el aire puro.
- Vistas Panorámicas: para quienes mantienen un espíritu activo, la Reserva Natural Municipal permite ascender al Cerro Mirador para obtener las mejores fotos del valle.
- Momento Dulce: finalizar la tarde en casas de té emblemáticas como Hebras, degustando panqueques y repostería artesanal.
Cómo llegar desde la ciudad de Buenos Aires
Planificar el traslado es clave para garantizar un viaje placentero desde el primer momento. A continuación, las mejores opciones.
1. Viajar en auto
El trayecto es de aproximadamente 700 km (unas 8 a 9 horas). La ruta más segura es:
- Ruta Nacional 8 hacia Córdoba.
- Ruta Nacional 9 y la Autovía Córdoba-Rosario.
2. Ómnibus de larga distancia
Empresas como Flecha Bus, Vía Bariloche y Chevallier ofrecen servicios desde Retiro. Es una opción excelente para quienes prefieren descansar durante el trayecto, que dura entre 9 y 11 horas.
3. Opción aérea
Se puede volar desde Aeroparque o Ezeiza hacia la ciudad de Córdoba (el vuelo dura una hora y media aproximadamente). Desde el aeropuerto, se puede contratar un transfer o alquilar un auto para el tramo final de 80 km, que se recorre en apenas una hora y media.
