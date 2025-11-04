La triste historia de Aaron Ramsey y la desaparición de su perra en México

Aaron Ramsey, futbolista galés de 34 años, recordado por los amantes del fútbol por su exitoso paso por equipos como Arsenal y Juventus, atraviesa un duro momento: sufrió la desaparición de su perra Halo, una beagle que tenía desde hacía más de una década. Lejos de ser un problema menor, el jugador y su mujer iniciaron un largo periplo para poder dar con su mascota y tuvieron que tomar drásticas decisiones que cambiaron su vida en estos meses.

Todo se inició este año cuando Ramsey fue anunciado como el fichaje estrella de los Pumas de la UNAM en México. El galés llegó con su trayectoria a levantar el nivel de la liga local y en poco tiempo mostró sus armas, con un gol convertido en los primeros seis partidos. Sin embargo, esta historia se cortó abruptamente de un día para el otro.

Ramsey fue anunciado como el fichaje estrella de esta temporada en el club mexicano

En la fecha FIFA de principios de octubre, el jugador viajó para participar junto a su selección de los partidos clasificatorios europeos y dejó a su perra en un albergue canino de alto nivel llamado Hipsterrier, ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato. La beagle era una parte fundamental de la familia y vivía junto a los tres hijos del matrimonio de Aaron y Colleen, por lo que merecía el mejor de los cuidados. Sin saberlo, esa sería la última vez que los Ramsey verían a su mascota.

Halo se extravió el 13 de octubre de 2025 bajo circunstancias misteriosas, ya que las cámaras de seguridad del lugar no funcionaban, no hubo rastreadores que registraran su paradero, ni avistamientos o indicios claros. La familia quedó consternada con la noticia y hasta ofreció 10 mil dólares de recompensa por cualquier información para encontrarla, pero no obtuvo resultados positivos.

Aaron inició la búsqueda de su perra en redes sociales

La situación impactó profundamente a Ramsey, que empezó a ausentarse a los entrenamientos y partidos de Pumas debido al estado emocional provocado por la pérdida de su perra. Los medios mexicanos llegaron a hablar de que el jugador sufrió una depresión temporal. La búsqueda de Halo se extendió varias semanas y no hubo novedades para la familia, que no paraba de publicar en todos los medios posibles la fotografía de la perrita.

Pasado un mes, la familia desistió de la búsqueda al temer lo peor, hecho que comunicaron en un posteo en conjunto en redes sociales. “Han pasado cuatro semanas exactas desde que Halo desapareció. No supimos de su desaparición hasta una semana después. Durante tres semanas hicimos todo lo posible por encontrarla y obtener respuestas. No creemos que jamás sepamos qué sucedió. No podremos superar esto como se suele hacer. Este dolor nos seguirá atormentando. Tenemos que intentar aceptar que, muy probablemente, haya fallecido. Queremos agradecerles a todos su apoyo y oraciones durante estas tres semanas", escribió Colleen en la historia que fue reposteada por Aaron.

El conmovedor comunicado de la familia

Para recordar a su perra, el matrimonio compartió un tierno video de los mejores momentos que compartieron junto a su querida mascota. “Ustedes no conocieron mucho a Halo, así que déjenme contarles un poco sobre ella. Continuaremos buscándola, pero tenemos que aceptar que probablemente haya fallecido. Gracias por todo su apoyo”, escribió Aaron en la publicación del clip.

El conmovedor video que prepararon para Halo

En cuanto a lo futbolístico, la situación de Ramsey se volvió misteriosa y con pocas certezas. El jugador abandonó el equipo por el trauma del extravío de su perra y desde el club no se dieron precisiones sobre la situación contractual del mediocampista. En una de las últimas conferencia de prensa del club, el técnico Efraín Juárez evitó referirse al tema cuando se le preguntó si Ramsey todavía era parte del club o no. “El club en su momento dará información con respecto a eso”, se limitó a decir el DT de Pumas.

Ramsey llegó al conjunto mexicano a principios de julio de este año y fue presentado en las instalaciones de Cantera de Pumas. El mediocampista galés firmó un contrato de varios años con el equipo universitario, con la esperanza de aportar su experiencia y calidad técnica en el mediocampo. Solo disputó seis partidos con el equipo y anotó un gol, pero sufrió una lesión muscular que limitó su participación.

La desaparición de Halo marcó el paso de Ramsey por el fútbol mexicano (Foto: @aaronramsey)

La inesperada desaparición de su perra Halo lo afectó emocionalmente durante su estadía en México, por lo que decidió la rescisión de su contrato a finales de octubre y regresar a Europa junto a su familia. Tras este breve y doloroso paso por Pumas, no se sabe qué será del futuro de Aaron en una cancha de fútbol. Tampoco se conoce qué sucedió en ese albergue canino en el que desapareció Halo, que fue denunciado por negligencia y que aún debe explicaciones para la familia.