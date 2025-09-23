Le robó el teléfono a su dueña, se sacó una foto y enterneció a todos con el resultado

Un insólito suceso protagonizado por Cha Cha, un gato de cuatro años, llamó la atención de miles de usuarios en las redes sociales. El felino se convirtió en el centro de una historia viral tras la aparición de una selfie que, según su dueña, se tomó accidentalmente con su celular. La curiosa imagen, que enterneció a usuarios de todo el mundo, fue compartida recientemente en la red social Reddit, aunque su origen se remonta a tres años atrás.

La protagonista de esta historia es la usuaria @anita0041205, quien relató el sorprendente hallazgo. Mientras realizaba una limpieza de archivos en su celular para liberar espacio de almacenamiento, se encontró con una fotografía que no recordaba haber tomado. Para su asombro, la imagen era un primer plano de su gato Cha Cha. “Encontré esta foto cuando estaba borrando fotos para tener más espacio en el teléfono. Fue tomada en 2022, y no había visto esta foto hasta ahora”, escribió la dueña en el pie de foto de su publicación.

El ángulo de la foto y la cara del gatito llamaron la atención de los usuarios (Foto: Reddit)

La fotografía, titulada “Mi gato se sacó una foto solo sin querer”, muestra al felino en un primer plano en contrapicado, es decir, tomada desde abajo, con su mirada fija hacia arriba. Esta pose inusual y la seriedad de su expresión provocaron una avalancha de reacciones y comentarios en la plataforma. Hasta el momento, la publicación acumuló 74 comentarios, muchos de ellos llenos de humor y asombro.

Entre las respuestas más destacadas de los usuarios de Reddit, se pueden leer mensajes como: “Esta es una de las caras más serias que he visto en mi vida, ¡hora de dominar el mundo!’” o “Ese gato está planeando la dominación mundial, una selfie a la vez”. Otros elogiaron la técnica del felino: “Es su mejor ángulo. Necesita un poco de práctica”. La situación incluso inspiró anécdotas similares sobre la inteligencia de los animales. “¡Qué chistoso! Mi gato cambia el canal de la televisión con el control remoto”, lanzó un usuario mientras que otro ironizó con el comentario “Esta foto es propiedad de tu gato, ¿pediste permiso antes de publicarla en la web?”.

Según los especialistas, los gatos tienen un particular vínculo con los dispositivos electrónicos (Foto: Freepik)

Este tipo de interacciones inesperadas entre mascotas y tecnología no son nuevas. En relación con el comportamiento felino y su atracción por los dispositivos electrónicos, la BBC publicó en junio de 2024 un artículo que aborda la razón por la que los gatos suelen sentarse o acostarse en las computadoras portátiles de sus dueños. Según el experto en psicología animal, David Sands, existe una teoría que sugiere que los gatos no solo buscan lugares cálidos, sino también aquellos donde quedó impregnado el olor de sus humanos.

El especialista explicó que estos animales se sienten atraídos por los espacios que conservan el aroma de sus dueños, como un teléfono o el teclado de una laptop, que además ofrece una superficie cómoda para descansar. Sin embargo, la motivación va más allá de la comodidad y el afecto. A estos compañeros de cuatro patas les gusta dejar su propio olor en estos lugares, lo que constituye una forma de marcar territorio. “Los gatos son muy posesivos. Para ellos, cuanto más puedan rozarte y dejar su olor, mejor”, afirmó David Sands al medio británico.