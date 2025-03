Qué dice mi gato: ¿se pueden traducir los maullidos?

La posibilidad de saber exactamente qué dice un gato cuando maúlla abrió un debate fascinante entre dos mundos que, a primera vista, parecen muy distintos: el de la tecnología y la inteligencia artificial por un lado, y el de los expertos en comportamiento y lenguaje felino por otro. Mientras los primeros desarrollan aplicaciones capaces de interpretar los sonidos de nuestros compañeros peludos, los segundos alertan sobre los límites de reducir la complejidad de la comunicación gatuna a simples maullidos.

Para comprender mejor este debate, conviene recordar un dato curioso sobre los gatos domésticos: el maullido no forma parte de su comunicación habitual con otros gatos. En contextos naturales, los felinos adultos casi no maúllan entre ellos sino que es un sonido que evolucionó principalmente como una herramienta para comunicarse con los humanos. En otras palabras, los gatos aprendieron a “hablarnos” en nuestro idioma: vocalizaciones cortas, insistentes y adaptadas a nuestro oído y atención.

Este “idioma” compartido no es universal. Cada gato desarrolla una “voz” particular y un repertorio propio de maullidos, según cómo reacciona su humano. Así, un maullido puede significar “tengo hambre”, “quiero salir”, “no me gusta esto” o simplemente “hola, estoy acá”, de acuerdo al contexto y vínculo con la persona.

Cada gato desarrolla una "voz" particular y un repertorio propio de maullidos, según cómo reacciona su humano

Ahora bien, la ciencia intentó responder la pregunta de cuán buenos somos los humanos para interpretar estos mensajes. En la investigación “What’s in a Meow?” (¿Qué hay en un maullido?), los participantes acertaron el significado del maullido solamente en un 33% de los casos. A su vez, otra conclusión interesante es que los dueños habituales de gatos tuvieron una tasa de aciertos mayor que los no propietarios, lo que refuerza la idea de que la convivencia mejora la capacidad de comprensión de estos sonidos.

MeowTalk: una app para traducir maullidos

En este escenario, la tecnología busca ofrecer una ayuda adicional. Así nació MeowTalk en 2020, una aplicación desarrollada por exingenieros de Amazon que trabajaron en el desarrollo de Alexa. MeowTalk se presenta como una app capaz de traducir los maullidos de los gatos a “frases” comprensibles por humanos.

Su funcionamiento es sencillo: el usuario graba el maullido de su gato y la app lo analiza mediante inteligencia artificial para identificar su significado probable. El sistema cuenta con un modelo de machine learning entrenado con miles de maullidos, clasificados en diferentes categorías como “tengo hambre”, “quiero atención”, “estoy feliz”, “dejame en paz”, entre otras.

El usuario graba el maullido de su gato y la app lo analiza mediante inteligencia artificial para identificar su significado probable

Pero lo más interesante es que MeowTalk no pretende ser un traductor universal, sino una herramienta personalizada que aprende del gato individual. Cada gato tiene su propio lenguaje vocal y por eso el sistema aprende de cada gato en particular, al reconocer sus patrones únicos, explican los creadores digitales.

Desde su lanzamiento, la app fue descargada más de 17 millones de veces y generó entusiasmo entre los amantes de los gatos. De acuerdo con un estudio interno realizado en 2021, MeowTalk logró clasificar nueve “frases” felinas con una precisión del 90%.

El escepticismo de los expertos en lenguaje felino

Sin embargo, no todos comparten el mismo entusiasmo. Muchos especialistas en comportamiento felino observan con cautela estos avances tecnológicos. Argumentan que la vocalización es solo una parte del repertorio comunicativo de los gatos ya que utilizan su cuerpo, la posición de la cola, el movimiento de las orejas, la dilatación de las pupilas, y hasta sus feromonas para transmitir emociones.

Por eso, reducir todo eso a un sonido grabado en un teléfono es una simplificación riesgosa. A esto se suma el hecho de que los maullidos pueden variar en tono y significado según el contexto. Un “miau” agudo y breve puede significar juego o molestia según el momento del día, del entorno o del estado emocional del gato.

La vocalización es solo una parte del repertorio comunicativo de los gatos ya que utilizan su cuerpo, la posición de la cola, el movimiento de las orejas, entre otras para transmitir emociones

“Probablemente nunca podamos traducir el maullido de un gato a palabras humanas“, dijo Anita Kelsey, autora del libro “Hablemos de gatos”, a la BBC. “Solo podemos divertirnos pensando en lo que podrían estar diciendo desde nuestra perspectiva humana”.

Desde esta óptica, la clave no está en traducir literalmente, sino en observar de forma integral. Es que para los especialistas, los humanos deben aprender a mirar, oler, escuchar y sentir a su gato, no delegar esa conexión en una app.

Un objetivo común: entender y conectar mejor

A pesar de las diferencias entre ambos enfoques, existe un punto de encuentro: la importancia de prestar más atención a los gatos y fomentar un vínculo más profundo con ellos. Ya sea a través de la tecnología o de la observación tradicional, el objetivo final es comprender mejor a estos fascinantes compañeros.

En este sentido, el desarrollo de herramientas como MeowTalk puede funcionar como una puerta de entrada. Puede despertar el interés de más personas por el comportamiento felino y, al mismo tiempo, ofrecer un apoyo a la conexión afectiva que se construye en el día a día.

