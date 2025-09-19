El motivo por el que el Feng Shui recomienda colgar un pañuelo verde en la puerta

La puerta de entrada de una casa es considerada la “boca del chi”, el punto principal por donde ingresa la energía vital al hogar. La manera en que se decora y mantiene esta entrada influye directamente en el flujo de energía, y puede afectar la armonía, la prosperidad y el bienestar de quienes viven en la casa. Por eso, muchos principios del Feng Shui se centran en cómo organizar, limpiar y adornar la puerta principal para atraer buenas vibraciones.

En este contexto, el color verde está asociado al elemento madera, que simboliza crecimiento, renovación, salud y vitalidad. Por ello, colgar un pañuelo verde en la puerta de entrada es una práctica recomendada, ya que se cree que puede atraer energías positivas y buena suerte, lo que favorece la prosperidad y la abundancia, y estimula la salud y la renovación personal o familiar.

El Feng Shui es la filosofía que entiende que, según el orden de los muebles en una casa, la energía positiva puede o no circular (Fuente: Pexels)

También, promueve un ambiente equilibrado y lleno de vitalidad, protege el hogar de energías negativas, sirve como un amuleto simbólico que resguarda a sus habitantes, y promueve la armonía y el equilibrio dentro del espacio, lo que favorece relaciones sanas y bienestar general.

Para potenciar los efectos de esta práctica, se recomienda que el pañuelo esté limpio y en buen estado, para evitar que se vea deteriorado o sucio. Además, es importante colocarlo con intención positiva y enfocarse en lo que se desea atraer al hogar, ya que en el Feng Shui la intención y la energía con la que se realizan las acciones influye directamente en los resultados.

Errores comunes en el hogar, según el Feng Shui

La entrada de la casa es considerada el punto por donde fluye la energía vital hacia el interior del hogar. Por lo tanto, es fundamental evitar ciertos errores que pueden bloquear o desarmonizar este flujo energético.

Plantas como el potus, romero, cactus, entre otras, son opciones que recomienda el Feng Shui para armonizar el hogar Fotografía ilustrativo: PIXABAY

De acuerdo con un artículo de Tu Hogar Feng Shui, uno de los principales errores es mantener la entrada desordenada o bloqueada. Objetos como zapatos, muebles o basura acumulada pueden obstaculizar el paso de la energía positiva, ya que transmiten un mensaje inconsciente de que no se es merecedor de abundancia o bienestar. Es esencial mantener este espacio limpio, libre de obstáculos y con una iluminación adecuada para favorecer la circulación del chi.

Otro error común es colocar espejos o símbolos sin un estudio previo del espacio. Aunque los espejos pueden ampliar visualmente el espacio y reflejar luz, ubicarlos frente a la puerta principal puede reflejar la energía positiva que intenta ingresar y bloquea su entrada. Además, símbolos o amuletos deben ser colocados con conocimiento y propósito, ya que un uso inapropiado puede generar desequilibrios energéticos.

El amuleto se usa en Feng Shui para atraer dinero, mejorar las finanzas y activar la energía de la abundancia (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Finalmente, es importante prestar atención al estado físico de la puerta de entrada. Una puerta que no abre correctamente, está en mal estado o tiene elementos rotos puede afectar negativamente el flujo de energía hacia el hogar. Es recomendable asegurarse de que la puerta funcione perfectamente y esté en buenas condiciones para permitir la entrada de oportunidades y bienestar.

Para mantener una entrada armoniosa según el Feng Shui, es crucial evitar el desorden, la obstrucción del paso, el uso inapropiado de espejos y símbolos, y asegurarse de que la puerta esté en buen estado. Estos cuidados contribuyen a un flujo energético positivo que influye en el bienestar general del hogar.