Iban a sacrificarlo para fines comerciales, pero apareció la persona justa en el momento indicado y lo salvó

Kronk, un perro de raza malamute con un pasado traumático en el cruel comercio de carne canina de Asia, logró reescribir su historia y ahora disfruta de una vida plena y feliz en Ohio, Estados Unidos. Este animal demostró una resiliencia notable, ya que prosperó a pesar de las severas limitaciones físicas que le dejaron sus antiguas heridas. Según sus cuidadores, mantiene un espíritu indomable a pesar de todo su sufrimiento.

La historia de Kronk comenzó hace varios meses, cuando Brandy Cherven, cofundadora de Run 2 The Rescue, llegó a un concurrido centro de rescate en el este de Asia. Si bien su principal objetivo era dar un nuevo comienzo a los beagles salvados de un laboratorio de investigación, su mirada se desvió hacia un pequeño malamute que rengueaba por las instalaciones, con la cabeza permanentemente ladeada. La mujer que dirigía el lugar le explicó a Cherven que había rescatado al cachorro de un camión de matanza. “Se me encogió el corazón”, confesó la rescatista a The Dodo, y no lo dudó un segundo: “Queremos llevarnos a ese perro también”, sostuvo.

El perro se encontraba junto a un grupo de beagles que estaban siendo usados para pruebas (Foto: The Dodo)

Una vez en Run 2 The Rescue, Kronk recibió un muy necesario baño y un espacio seguro para deambular libremente y recuperarse. Aunque exhibía una pronunciada renguera, el perro parecía feliz y se movía con una vitalidad sorprendente. Cherven infirió que el pasado traumático de Kronk en el comercio de carne de perro incluyó una “lesión significativa en la cabeza que atrofió su crecimiento”. Los posteriores exámenes veterinarios no solo confirmaron esta hipótesis, sino que revelaron que Kronk parece que tiene una forma de enanismo. Sin embargo, afortunadamente, el veterinario aseguró que no se cree que haya ningún dolor asociado a su condición. “Así es como se desarrolló después de sufrir la lesión en la cabeza”, puntualizó la rescatista.

Los análisis médicos más exhaustivos revelaron que Kronk no posee visión por su ojo derecho y presenta problemas sensoriales en todo su lado derecho del cuerpo. A pesar de estas significativas adversidades físicas, su espíritu permanece “vivaz y confiado”. El cachorro se mueve “un poco diferente” en comparación con otros perros, pero lo hace sin tener conciencia alguna de sus particularidades, lo cual es asombroso. “Tiene una personalidad tan torpe y tonta”, afirmó Cherven, destacando el carácter único del perro.

A pesar de su condición, el perro no tiene dolores (Foto: The Dodo)

Profundamente conmovida por la historia y el inquebrantable espíritu de Kronk, Brandy Cherven tomó la decisión de adoptarlo. Consideró que el perro necesitaba no solo un hogar permanente, sino también una terapia dedicada para maximizar su recuperación. Actualmente, Kronk reside en un ambiente amoroso en Ohio, compartiendo su vida con Brandy y otros perros rescatados. Después de un régimen constante de tres meses de fisioterapia y medicación, Kronk demostró una notable y continua mejoría. Ahora se mueve con mucha más facilidad y su bienestar general aumentó, por lo que está “más feliz que nunca”, según su dueña.

Kronk vive una vida en paz junto a sus otros hermanos rescatados (Foto: The Dodo)

Sus días transcurren pacíficamente, repletos de caricias de sus amos y relajantes siestas junto al fuego. “A Kronk le gusta dormir mucho, le gusta estar envuelto en mantas y también le gustan las almohadas en su cama”, contó Brandy sobre los hábitos de su perro. Recientemente, Kronk celebró su primera Navidad en su nuevo hogar, marcando un hito significativo en su recuperación y adaptación. Sin embargo, el mayor regalo para este afortunado cachorro es la tranquilidad de saber que no tendrá que preocuparse nunca más por un futuro incierto y podrá vivir plenamente cada momento.