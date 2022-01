“Me dejaron por ser pobre”: su novia lo abandonó porque les preparó sándwiches de mortadela a sus suegros

Se conocieron en Nochebuena, se enamoraron de inmediato y en pocos días quisieron llevar la relación al siguiente nivel. Sin embargo, un sándwich de mortadela provocó el abrupto desenlace de este romance.

El hecho ocurrió en un barrio de la zona oeste de la ciudad de La Rioja. Para generar conciencia a partir de lo sucedido, el protagonista de esta historia -que prefirió mantener el anonimato- le envió su relato al periodista local Pedro Nicolás Juárez, que no dudó en difundirlo a través de su fanpage de Facebook. “Su novia lo dejó porque el día de presentación a sus padres iba a invitarle mortadela”, tituló el posteo y publicó la foto del menú.

“Se conocieron en el boliche del 24 de diciembre, y estuvieron juntos hasta que supo que él no tenía los recursos económicos que ella creía”, explicó Juárez y agregó: “El muchacho corta el césped, y a la vez es estudiante de la universidad, la muchacha de clase social media (según su propio relato) lo dejó por ser pobre”.

“Me gustaría que por medio de esta publicación sepan que cuando conozcan a alguien les vayan de frente, diciendo la vida que tienen, que nos les pase como a mí que me dejaron por ser pobre”, comenzó su descargo el joven abandonado.

Y continuó: “Quizás si yo le hubiese contado que era un simple cortador de césped ella no se hubiera fijado en mí, ni yo me hubiera enamorado de ella. Seguramente, ella va a ver esta publicación, por eso no quiero dar nombres”, aclaró.

El posteo del periodista riojano se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y generó todo tipo de comentarios y reacciones sobre esta triste historia de desamor.

Algunos se animaron a volcar sus propios relatos, como un tuitero que recordó que lo dejaron luego de tres años de relación. “Mi historia, ella colegio privado alemán, casa doble piso, cristiana. Yo un pibe sin ningún mérito, pobre apenas escolarizado, viviendo en un barrio bajo en una piecita. Me dejó un jueves lluvioso después de 3 años juntos. Hoy en día tengo todo y más, pero no a ella”, escribió.

Otros, se manifestaron a favor del menú que eligió el muchacho para conocer a sus suegros y hasta lo compararon con otros. “Sánguches de mortadela y queso con coca y papas con cheddar”, escribió un tuitero indignado por la decisión de la chica de abandonar a su novio por el plato elegido.

“Con una que me hablaba le dije que laburaba cortando pasto, paso siguiente me clavo el visto y me dejó de seguir en Instagram”, reveló otro usuario, que se sintió muy identificado con el relato.

“Si alguien rechaza la mortadela, no merece la atención de nadie”, apuntó otro de manera tajante.

También hubo quienes cuestionaron la idea de conocer a los padres de la novia después de apenas algunos días de relación. “¿Ustedes presentan a sus padres?”, indagó un tuitero y sumó un divertido meme de interrogación.

En el mismo sentido, otro usuario de Twitter escribió: “Detalle a tener en cuenta: si ni siquiera sabe de qué trabajás capaz que es demasiado pronto como para presentarle a tu familia”.

“Doloroso, pero el vago ganó por 2: se sacó una persona horrible de encima y se quedó con la mortadela”, consideró otro internauta, que intentó levantarle el ánimo al protagonista de esta triste historia.